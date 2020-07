Les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture main dans la main contre la migration et la pêche irrégulières

Les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture ont convenu de former des équipes conjointes pour surveiller les côtes, l’objectif étant de lutter contre la pêche anarchique et la migration irrégulières.

Cette décision a été prise, lors d’une séance de travail tenue, vendredi, entre le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques, Oussema Kheriji et le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi.

Les deux parties ont souligné l’impératif d’appliquer rigoureusement la loi contre les contrevenants.