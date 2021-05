Les moustiques moins nuisibles dans dix jours!

La Directrice générale de l’hygiène au ministère des Affaires locales et de l’environnement, Samira Lâabidi, a affirmé, ce jeudi 20 mai, que « le taux de nuisance liée aux moustiques va diminuer dans 10 jours.»

S’exprimant sur les ondes de Shems Fm, elle a expliqué que « les services du ministère sont déjà intervenus dans le cadre de précampagnes de démoustication moustiques au mois de janvier et de février, mais cette opération a été suspendue en mars et en avril, à cause des conditions météorologiques. »

Elle a ajouté « qu’un hydroglisseur va être utilisé la semaine prochaine au niveau du Lac Sedjoumi. »