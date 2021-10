Voici les nouvelles du marché boursier, pour la semaine du 11 au 14 octobre 2021, rapportées jeudi, par l’intermédiaire en bourse Tunisie-valeurs :- Telnet Holding: Accord de partenariat avec le groupe Européen SMART4 engineering Le groupe TELNET a signé dans la capitale italienne Rome, un accord de partenariat avec le groupe Européen SMART4 engineering pour le développement commercial des activités d’ingénierie en Europe et en particulier en Italie en collaboration avec sa filiale Top Network.

- One Tech Holding signe avec la BIAT

La société One Tech Holding S.A porte à la connaissance de ses actionnaires et du public, qu’elle a résilié la convention de tenue de registre de ses actionnaires qu’elle avait signée en date du 27/03/2013 avec l’intermédiaire en bourse BIAT Capital et ce suite à l’absorption de cette dernière par la société Tunisie Valeurs et qu’elle a confié cette mission à compter du 14 Octobre 2021 à la Banque Internationale Arabe de Tunisie « BIAT ».Les valeurs mobilières objet de la tenue de registre sont : les actions anciennes, les actions nouvelles gratuites, les actions nouvelles souscrites, les droits rattachés et les Emprunts Obligataires.

- New Body Line: Envolée spectaculaire du chiffre d’affaires de 78,8%

La société spécialisée dans les vêtements intelligents, New Body Line, a ouvert le bal de la publication des indicateurs d’activité au 30/09/2021, à la bourse de Tunis. La société cumule, au terme des neuf premiers mois de 2021, une envolée spectaculaire de son chiffre d’affaires de 78,8% à 5,6 MD. NBL maintient toujours son niveau d’endettement à LMT à zéro et dispose d’une trésorerie largement excédentaire générant des produits de placements substantiels.

- Assad: Creusement du déficit à près de 3 MD

Le producteur des batteries Assad a connu un début d’année difficile en 2021. Ses états financiers au 30 Juin 2021, publiés récemment, font apparaitre une baisse du chiffre d’affaires de 6,1% à 41 MD et un creusement du déficit à près de 3 MD (contre des pertes de 1,8 MD, au terme du premier semestre 2020).

- Tawasol Group Holding: Assemblée Générale Ordinaire

La société Tawasol Group Holding tiendra son AGO le jeudi 21 Octobre 2021 à partir de 12H00. L’assemblée se tiendra à distance par visioconférence, en vue d’approuver les comptes de l’exercice 2020.Rappelons que la société a publié dernièrement ses états financiers consolidés de l’exercice 2020. Ces derniers font état d’une chute des revenus consolidés de 27,5%, à 68,3 MD et d’un élargissement des pertes. Le Groupe affiche, en effet, à fin 2020, un résultat net part du groupe de -7,3 MD (contre un déficit de 5,7 MD, en 2019).