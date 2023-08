Voici les nouvelles du marché boursier pour la semaine du 21 au 25 Août 2023, telles que rapportées, vendredi, par Tunisie valeurs:

? Suspension des OPR visant les sociétés UADH, GIF et ELECTROSTAR

Le Conseil du Marché Financier a annoncé dans un communiqué la suspension par la cour d’appel de Tunis des Offres Publiques de Retraits visant les sociétés UADH, GIF et ELECTROSTAR en attendant le jugement définitif de ladite cour.

Rappelons que le collège du CMF avait annoncé le 5 Juillet 2023 la soumission des sociétés UADH, GIF Filter, Les AMS et ELECTROSTAR à une OPR, en application de l’article 175 Bis du Règlement Général de la Bourse.

? ARTES: Nomination d’un nouveau Président du Conseil d’Administration

La société ARTES a annoncé que son Conseil d’Administration, lors de sa réunion du 17 Août 2023, a décidé de nommer Mustapha Ben HATIRA comme Président du conseil d’administration, et ce, en remplacement de Moncef MZABI démissionnaire.

? STA: Etats financiers au 30 Juin 2023

Le concessionnaire automobile de la marque CHERY, STA, a publié ses états financiers au 30 Juin 2023. Ces derniers font état d’une chute du chiffre d’affaires de 48,7%, à 32,4 MD et d’une forte baisse du résultat net. Le Bottom line de la société est, en effet, passé de 3,6M D au 30 Juin 2022 à 1,5M D au terme des six premiers mois de 2023.

