Les Palestiniens ne suivront pas les futurs ordres d’évacuation israéliens

Les Palestiniens refusent catégoriquement [le plan de l’armée israélienne visant à étendre l’offensive à Gaza] et s’opposent à tout nouvel ordre d’évacuation.

Ils affirment qu’ils ne répéteront pas l’erreur d’évacuer vers le sud de la bande, comme ils l’ont fait dans les premiers mois de la guerre. Ils sont très fermes sur le fait qu’ils n’écouteront aucun ordre d’évacuation. Certains Palestiniens disent même qu’ils sont prêts à mourir sur leur terre, dans leur quartier plutôt que d’être déplacés encore et encore.

Cependant, ils sont effrayés, stressés et terrifiés… Ils ont déjà vécu des expériences horribles lors des précédentes invasions israéliennes.

- Publicité-