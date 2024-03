Les pourparlers au Qatar se poursuivent, ils sont «positifs» selon Israël

Les pourparlers sur l’accord d’échange de prisonniers entre Israël et le Hamas se poursuivent à Doha. Selon un haut responsable israélien, cité par I24NEWS, les discussions que la délégation israélienne a menées au Qatar jusqu’à mardi ont été « positives », mais les négociations seront « longues, difficiles et complexes ». Le chef du Mossad a mené des discussions avec les médiateurs qataris et égyptiens au cours de la nuit, avant de rentrer en Israël ce matin pour poursuivre les réunions et les délibérations avec les responsables israéliens. Les équipes de négociateurs du Mossad, du Shin Bet, du renseignement militaire et le général de réserve Nitzan Alon sont restées à Doha.

Un responsable israélien a souligné qu’en raison des pressions croissantes pour un cessdez-le-feu, « nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas saisir cette opportunité ». Dans son viseur, les États-Unis qui pourraient, affirment de nombreuses sources, ralentir la vente de munitions à Israël.

Selon le Wall Street Journal, les médiateurs qataris auraient indiqué à Israël que ces pourparlers seraient pour eux le dernier cycle de négociations, même si aucun accord n’est conclu.