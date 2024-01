Les professionnels de l’ameublement ne feront pas salon cette année

Le président de la Chambre nationale de l’industrie du bois et de l’ameublement, Abdelaziz Keskes, a déploré que la 33ème session du Salon de l’ameublement 2024 ait été annulée.

Ila indiqué, dans une déclaration à Diwan FM, que le ministère du Commerce n’a programmé aucune manifestation dans divers secteurs au Parc des expositions du Kram , cette année , au motif que cet espace n’est pas autorisé pour organiser des manifestations commerciales.

Il a souligné que des agents de la protection civile ont effectué une visite sur le terrain au Parc des Expositions du Kram et ont demandé à l’administration d’effectuer des travaux liés à la prévention et à la sécurité. En raison de son incapacité à fournir la preuve de la réalisation de ces travaux et de son incapacité à obtenir un certificat de prévention, afin de préserver la sécurité des visiteurs, aucune manifestation n’était prévue pour l’année en cours dans l’espace d’exposition de Tunis, jusqu’à ce que les travaux d’entretien soient terminés.

Le président de la Chambre a estimé que cette décision constitue un coup dur pour l’économie et menace de faillite de nombreuses petites et moyennes entreprises qui ne pourront pas tenir leurs promesses de sauver les fournisseurs, a-t-il déclaré, appelant le président de la République à intervenir pour trouver une solution urgente et sauver le secteur.