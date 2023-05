Les Quatre vérités, pour comprendre pourquoi K.S ne changera en rien ce qu’il pense et fait

Les 3 piliers du régime de Kais Saïed sont là sur cette photo en date du 14 avril au palais de Carthage, concentré de tous les pouvoirs. Kais Saïed, (KS) chef de tout l’Etat depuis juillet 2021, président de la République avec toutes ses fonctions. Brahim Bouderbela gérant la fonction législative sans en revendiquer le pouvoir, poing dessus poing dessous avec le chef de tout l’Etat. Et Najla Bouden, simple 1ère des ministres et dite cheffe du gouvernement, dont la ministre de la Justice, qui tient le Parquet, gère docilement toute la fonction judiciaire, regard admiratif de la cheffe au chef, comme on regarderait un messie déjà descendu du ciel.

« Les Tunisiens ont fait, en 2013, une constitution que le monde entier avait applaudie ; une constitution pour les Norvégiens, fondée sur le consensus, le pouvoir a été réparti partout, mais il n’a été exercé par personne, et les partis se sont répartis les postes. Le résultat est qu’ils n’ont pris aucune décision, que les espoirs nés du printemps arabe ont très vite été déçus, puis il y a eu un glissement vers un système de plus en plus autoritaire avec l’appui des jeunes. Les soutiens de l’actuel président, ce sont d’abord les jeunes (…) », dixit le politologue Hakim El Karoui sur LCP de l’Assemblée nationale française. Et ce n’est pas complètement faux, dans un pays où une certaine jeunesse semble ambitionner le développement d’un « Tiers-Etat », jusque-là rangé derrière le chef de tout l’Etat.

Ce Tunisien que tout le monde connaît et ne le dit pas

1) La grande majorité des Tunisiens le sait, mais ne le dit pas, c’est l’Etat qui n’a pas d’argent. Pas le Tunisien. Ce dernier arrivera toujours à se débrouiller, grâce, et avec le parallèle, une économie dont personne (et surtout pas lesdits experts) ne connaît encore l’étendue. Il n’y a, pour s’en convaincre, qu’à s’attarder un peu dans les couloirs des Malls qui font florès, les grandes surfaces qui ne désemplissent pas, et même les petits marchés de quartier. Les prix, toujours en glissement vers le haut, sont presque partout les mêmes du nord au sud, et tout le monde achète, certes sans arrêter de grogner. Et lorsqu’une quelconque pénurie se déclare, ses achats augmentent et les files d’attente s’allongent. Et cela rappelle cette ministre du Commerce, la 3 ème du nom depuis octobre 2021 et qui en avait vu des ministres renvoyés, qui rappellerait presque une certaine Marie-Antoinette d’Autriche et sa réplique de « ils n’ont pas de pain ? Qu’ils mangent de la brioche ! » qu’un dicton tunisien prête aussi à une des filles d’un des Beys de Tunis et censé illustrer un pouvoir incapable d’imaginer qu’il puisse exister des gens qui manquent de pain.

2) Historiquement, et hormis quelques périodes de son histoire, le Tunisien est en général adepte du dicton « le roi est mort, vive le roi ( الله ينصر من صبح ou encore الدنيا مع الواقف ), a une capacité incroyable d'adaptation et de résilience à l'oppression. Sous Bourguiba, il aura fallu attendre le coup d'Etat de 1987, trois ans après les émeutes du pain. Sous Ben Ali, il aura fallu attendre 23 ans pour trouver un déclencheur viable à ladite révolution. Sous Saïed, la Tunisie n'en est encore qu'aux 10 premières années d'instabilité politique, moins de 3 ans de Saïed et moins de 2 années du renversement de juillet 2021. Ce qui fait donc que la jeunesse tunisienne qui ne voudrait pas de la « Harga », a encore du temps pour se réveiller à la nouvelle impasse politique et économique où elle est enserrée.

3) Le Tunisien est un adepte, inconditionnel et taciturne, de l'Etat-providence. Bourguiba y avait eu recours par une économie dirigée. Ben Ali l'avait développé, en contrepartie de concessions en matière de libertés et de gestion politique, et le Tunisien avait toléré cela. Avec un Etat fort qui contrôlait tout d'une main de fer dans un gant de velours, il tenait politique et économie, et dispensait l'Etat-providence par le biais d'un parti qui concentrait toutes les aides et les actions sociales dans le pays. Depuis le 25 juillet 2021, Kais Saïed cultive doucement cette volonté populeuse.

Depuis, et malgré la grosse crise financière, Saïed maintient la compensation, sous couvert de nouvelles émeutes comme celle de 1984. En fait, en Tunisie, le pain est compensé, le café, le thé, le sucre et même le tabac, sont compensés. Légumes, fruits et viandes, ne sont certes pas compensés, mais sous prix strictement encadrés. Cela ne date pas d’aujourd’hui, mais Saïed tient mordicus à prolonger cet Etat-providence qui voudrait tout contrôler, y compris la population, et quitte à mettre libertés d’opinion et de presse en sourdine.

4) Le Tunisien n’aime pas les riches et ceux qui font de l’argent généralement. Sauf lorsque c’est lui-même qui le fait, dans le strict respect du « vivons riches, vivons cachés ». Le Tunisien n’aime pas les banques et voudrait qu’elles lui fassent librement crédit, et s’offusquerait si elles feraient faillite.

Tout le monde, dans tous métiers, toutes les institutions et toutes les « fonctions » comme les appelle le chef de tout l’Etat. Et c’est ce qui explique que la campagne, dite contre le « Fassed », continue dans l’indifférence, et même sous les encouragements de cette jeunesse, la chasse aux sorcières des hommes d’affaires et de tous les opérateurs de l’économie de rente (الاقتصاد الريعي) née il y a un siècle dans un système d’autorisations que Saïed n’a pourtant pas cherché à démanteler, ni même officiellement changer de dogme économique. Un refus qui maintient la Tunisie dans le flou d’une économie libérale qui fait joyeusement cabale contre les créateurs d’emplois et de richesses pour tout le pays, tout en refusant d’appeler populairement à un retour, assidu et laborieux, au travail.