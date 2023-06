Les rangs de l’Afrique à l’ONU se renforcent

L’Algérie, le Guyana, la République de Corée, la Sierra Leone et la Slovénie rejoindront l’organe principal de maintien de la paix et de la sécurité internationales à partir de janvier 2024, pour une période de deux ans. C’est ce qu’annonce l’ONU sur son site d’information.

Ils faisaient partie des six pays en lice pour les cinq sièges non permanents autour de la table du Conseil de sécurité qui deviendront vacants à la fin de l’année. Il rejoindront l’Équateur, le Japon, Malte, le Mozambique et la Suisse en tant que membres non permanents du Conseil.