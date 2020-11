Les relations bilatérales, le terrorisme et l’immigration clandestine au centre d’un entretien téléphonique entre Saïed et Macron

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, samedi au téléphone avec le président français, Emmanuel Macron.

- Publicité-

L’entretien a porté sur les relations bilatérales exceptionnelles, outre les opérations terroristes qu’a connues et que connait encore la France, précise un communiqué de la présidence de la République publié, samedi, ajoutant que « le président Kaïs Saïed a exprimé sa condamnation de toutes les formes de violence et de terrorisme. « Certaines parties veulent semer le trouble au sein de nombreuses sociétés, dont la société française », a indiqué Saied, ajoutant que « l’islam est innocent de ces actes ».

Les deux chefs d’Etat ont souligné que plusieurs personnes se cachent derrière la religion islamique, alors quelles sont enrôlées pour porter atteinte tant à l’islam qu’aux relations entre les peuples et les nations.

Ils ont également évoqué la question de l’immigration clandestine et les solutions communes à identifier pour résoudre ce phénomène qui s’aggrave de temps en temps pour des raisons politiques.