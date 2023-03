Les relations Etats-Unis-Russie dans un état « déplorable », juge le Kremlin

Le Kremlin a jugé mercredi que les relations entre la Russie et les Etats-Unis étaient « au plus bas et dans un état déplorable », au lendemain d’un incident en mer Noire impliquant un drone de surveillance américain et l’aviation de chasse russe.

Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré qu’il n’y avait eu aucun contact de haut niveau entre Moscou et Washington à propos de cet accrochage.

Les relations bilatérales sont « à leur plus bas niveau, dans un état déplorable », mais « dans le même temps, la Russie n’a jamais refusé un dialogue constructif et ne le refuse pas aujourd’hui », a dit le porte-parole du Kremlin.

L’armée américaine accuse un chasseur russe d’avoir provoqué la chute du drone en heurtant son hélice. Le général de l’armée de l’air James Hecker a dénoncé un « acte dangereux et non professionnel » de la part des Russes.

Moscou nie avoir touché le drone, laissant entendre qu’il s’est abîmé en mer Noire à la suite d’une manœuvre brusque.