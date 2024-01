Les réservations pour Djibouti  suspendues par  Maersk

La compagnie danoise du transport maritime Maersk a déclaré vendredi qu’elle suspendait temporairement les réservations pour Djibouti en provenance d’Asie, du Moyen-Orient, d’Océanie, d’Afrique de l’Est et d’Afrique du Sud sur son service Blue Nile Express.

Cette suspension fait suite selon un communiqué de l’entreprise, à la situation sécuritaire volatile autour de la mer Rouge et du golfe d’Aden. En plus de Djibouti, les ports de Jeddah et du Roi Abdallah en Arabie saoudite ne seront pas desservis, rappelle Afrivcanews.

Le Blue Nile Express relie normalement les ports des Émirats arabes unis, d’Oman, d’Inde, de Djibouti et d’Arabie saoudite.

Fin décembre, après l’attaque d’un de ses navires, l’armateur avait suspendu pendant 48 heures le passage de sa flotte en Mer Rouge.

En représailles aux bombardements israéliens sur la bande de Gaza, les houthis du Yémen mènent des attaques contre les transporteurs maritimes menaçant ainsi jusqu’à 12 % du commerce mondial.

