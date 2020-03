Les ressortissants français en Tunisie appelés à la vigilance

Suite au dernier attentat terroriste, intervenu ce vendredi 6 mars 2020, devant l’ambassade américaine dans la région du Lac à Tunis, l’ambassadeur français en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor et Isabelle Fradin-Thirode, Consule générale de France à Tunis, se sont adressés à leurs compatriote par ce texte : « Une attaque suicide a eu lieu aux Berges du Lac de Tunis, aux alentours de 11h20, devant l’ambassade américaine.

Nous vous demandons d’observer la plus grande vigilance : évitez tout déplacement dans la zone concernée des Berges du Lac, limitez au maximum vos déplacements aujourd’hui, respectez les consignes des autorités locales et tenez-vous régulièrement informés de l’évolution de la situation. Les sites Internet et les réseaux sociaux de l’Ambassade de France et du Consulat général feront l’objet d’actualisations régulières. Nous vous remercions pour l’attention toute particulière que vous porterez à ce message ».