Les restaurateurs et les cafetiers paient l’addition du Pass vaccinal… davantage que les autres!

Le décret-loi n°2021-1 du 22 octobre 2021 relatif au pass vaccinal, entré en vigueur, depuis le 22 décembre 2021, fait des vagues exposant des secteurs entiers à des difficultés parfois pires que celles auxquelles elles se sont heurtées lors du confinement dans ses différentes variations. Ceux de la restauration et des cafés en font notoirement partie

Le président de la Chambre nationale des restaurants, Islam Chaabane, a exprimé son mécontentement de ces décisions qui visent, dit-il, encore et toujours le secteur des restaurants et cafés, qui, depuis le début de la pandémie, est le premier à subir les conséquences des mesures gouvernementales et ministérielles.

Dans une interview à African Manager, il a fait savoir que les restaurateurs refusent l’application de ce décret- loi, principalement, en raison du manque de moyens.

« Nous n’avons pas les moyens d’appliquer cette décision. En fait, il faut mobiliser un agent pour vérifier le pass sanitaire des clients alors qu’on travaille avec un effectif réduit dans la plupart des établissements. De plus, on ne peut pas obliger les restaurateurs à acquérir les équipements nécessaires et de payer des frais supplémentaires, alors que plusieurs d’entre eux sont dans la mouise à cause de la pandémie », affirme-t-il .

Le secteur des restaurants et cafés paye toujours pour les fautes des autres et il est le premier secteur à payer cher la facture, selon lui.

Une mesure inapplicable

Chaabane a expliqué que malgré tous les efforts qu’on aurait déployés, cette décision ne sera pas applicable sur le terrain. « Qui va garantir que le pass que le client va présenter est authentique ? Nous n’avons pas les moyens de le vérifier », a-t-il affirmé.

De plus, qui va se charger du contrôle de cette opération dans les restaurants ou dans les autres établissements ? Est-ce que l’Etat a les moyens de mobiliser des agents dans chaque établissement, s’est-il encore interrogé.

Le porte-parole des restaurateurs a souligné que la chambre syndicale avait adressé une correspondance au ministère de la Santé sollicitant la vaccination de tous ceux qui travaillent dans le domaine de la restauration, mais en vain… Aucun retour de la part du ministère, selon lui, alors que c’est le secteur qui a le plus de contacts avec les clients.

Par ailleurs, Chaabane a évoqué la situation très difficile des restaurateurs dont certains ont déposé le bilan suite aux vagues successives de la pandémie Covid-19. « Certains ont dû arrêter leur activité et d’autres arrivent à peine à couvrir leurs charges », explique-t-il.

« De plus, les banques ne veulent plus nous accorder de crédits suite aux décisions prises par le gouvernement à l’encontre de notre secteur », ajoute-t-il, indiquant que les restaurateurs vivotent maintenant au jour le jour.

Les cafetiers logés à la même enseigne

Sadri Azzouz, vice-président de la chambre nationale des cafetiers, a affirmé, à son tour, à African Manager que ces décisions sont réellement inapplicables, soulignant que la situation du secteur est critique, suite à la pandémie du coronavirus et aux différentes décisions du gouvernement visant à limiter leur activité.

Il a aussi fait savoir que plusieurs cafés ont mis la clé sous la porte à cause des difficultés financières engendrées par la pandémie. « 2500 cafés à peu près ont fait faillite sur une totalité de 20 000 établissements, et ceux qui restent peinent à tenir… », a-t-il dit.

Il a également affirmé que 30 mille sur les 120 mille employés déclarés dans ce secteur sont en chômage.

De plus, il a critiqué le fait de sanctionner les propriétaires des cafés si l’un des clients n’a pas son pass sanitaire, rappelant qu’il est illégal d’empêcher un client d’entrer même s’il n’a pas son pass sanitaire.

En revanche, Ben Azzouz a suggéré que les propriétaires des cafés et des salons de thé engagent un effort de sensibilisation en placardant des affiches dans les locaux avec des petites recommandations pour encourager les gens à se faire vacciner.

Il a également affirmé que la majorité des cafés respectent le protocole sanitaire qui est la distanciation, le port de la bavette et l’utilisation du gel hydro alcoolique.

Il est à rappeler que l’article 2 du décret-loi n°2021-1 du 22 octobre 2021 relatif au pass vaccinal dispose que « Les personnes mentionnées au premier et troisième alinéa de l’article premier du présent décret-loi doivent présenter le pass vaccinal pour accéder aux espaces suivants :

• Les structures et sièges relevant de l’Etat, des collectivités locales et des instances, entreprises et établissements publics,

• Les établissements éducatifs et universitaires, les établissements de formation professionnelle, les crèches, les jardins d’enfants et les kouttabs relevant des secteurs public et privé, et les centres de protection sociale,

• Les structures de santé publiques et privées pour l’accompagnement des malades ou pour les visites,

• Les prisons, les centres de rééducation des enfants délinquants et des centres de garde à vue pour les visites,

• Les cafés, restaurants et diverses catégories de locaux, des unités touristiques et espaces recevant du public,

• Les lieux et espaces réservés aux activités de loisirs et des fêtes, et à l’accueil des foires, colloques, manifestations artistiques, scientifiques, culturelles et sportives ainsi que les lieux de cultes.