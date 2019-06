Les retraités, des laissés-pour compte. La galère au quotidien !

Après des décennies de bons et loyaux services, de massifs contingents de retraités se retrouvent, qui dans un état de dénuement total, qui souvent en train de racler le fond de tiroir, qui enfin carrément en peine de joindre les deux bouts. Les incertitudes et les aléas de troisième âge aidant, nombre d’entre eux dépensent ce qui reste de leur bas de laine à des fins de soins médicaux et autres toujours plus dispendieux.

Ces quelques séquences d’un tableau peu reluisant renseignent sur la galère qui est celle de l’écrasante majorité des Tunisiens qui ont fait valoir leur droit à la retraite, sans soupçonner que tel serait le destin que leur réserveraient le crépuscule de leur vie et l’Etat qu’ils avaient servi d’arrache-pied avec abnégation et au prix d’immenses sacrifices. Au point qu’ils vont jusqu’à parler de « trahison » qui leur est ainsi infligée au vu des difficiles conditions de vie qui sont continuellement les siennes, alors que les autorités ne ménagent aucun effort pour la leur rendre encore plus insupportables, financièrement parlant.

C’est que, notent-ils, toutes les occurrences et les occasions sont bonnes et saisies au vol pour raboter leurs pensions, au travers de lois de finances, d’autant plus budgétivores qu’elles s’exemptent rarement de mesures fiscales mettant à mal le portefeuille des séniors. C’est le cas détestable et aberrant de la contribution sociale de solidarité qui s’est installée à perpétuelle demeure, et aussi des jeux d’écriture qui dépouillent les « augmentations de pensions» annoncées en grande pompe de tout effet pécuniaire. Sans parler bien sûr des retards de déboursement des maigres pensions, comme c’est fréquemment le cas, particulièrement à l’occasion de l’Aïd dernier, de funeste mémoire.

Le chemin de croix

Des désagréments, pourrait-on dire, mais additionnés, ils s’apparentent à un chemin de croix où le retraité est condamné à couler ses vieux jours, dans l’indifférence totale voire complice d’un Etat plus enclin à rogner du mieux qu’il peut les économies des démunis qu’à procurer à ses citoyens, séniors et jeunes, les conditions d’une vie digne financée, au demeurant, par leurs propres cotisations tout au long de leurs carrières professionnelles.

Il est vrai que le gouvernement, le dos au mur, et essuyant les affres d’un déficit budgétaire qu’il n’arrive jamais à enrayer, se trouve dans l’obligation d’amputer à tour de bras les ressources là où elles pourraient être disponible-et celles des retraités en font partie-, mais le devoir moral lui dicte de le faire avec retenue, sans aller, cependant, jusqu’au traitement de faveur. Il est vrai aussi que les retraités sont des citoyens qui ont des obligations et des droits, qui paient leurs impôts, mais ils doivent le faire au prorata des moyens qui leur sont reconnus et qui sont actés en toute transparence.

L’arme de l’urne

Surtout, les retraités jouissent, peut-être mieux que les autres, du droit de vote, et ils entendent bien s’en servir, pour la bonne cause, cela s’entend. D’ailleurs, les associations qui les représentent l’ont toujours dit, et ils vont certainement le claironner à l’approche des élections législatives et présidentielles. Avec un électorat si massif et si assidu aux urnes, il est fort à parier que cette catégorie de votant pèsera de tout son poids dans le scrutin à venir, tout d’ailleurs comme c’est le cas dans bien des démocraties dans le monde où grand cas est fait des séniors et des retraités.

Il faut leur réserver meilleur traitement, à la fois pécuniaire et moral, assez pour recevoir davantage que les clopinettes qu’ils ramassent à chaque fin de mois. Victor Hugo ne répétait-il pas que « la retraite, paisible et fière, réclame un cœur indépendant ».