Les Suisses épris des produits bio tunisiens!

Les Suisses sont intéressés par les produits biologiques tunisiens mais s’introduire dans leur marché et s’y positionner, ce n’est pas une mince affaire et il ya beaucoup d’efforts à faire.

Une table ronde a été organisée au siège de la Fondation Tunisie développement, à Tunis, sur le thème « les produits bio tunisiens, potentiel du marché suisse », à l’initiative de la chambre tuniso-suisse de commerce et d’industrie avec la participation de nombreux professionnels de Tunisie et aussi de Suisse (intervenant à distance en vidéoconférence) ainsi que des cadres du ministère de l’Agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques et d’organisations professionnelles actives dans le domaine dont l’Union nationale des opérateurs en bio (UNObio).

Le premier secrétaire de l’ambassade de suisse à Tunis, Stéphane Tomagian, a salué cette initiative « propre à contribuer au développement des relations économiques bilatérales », rappelant les actions entreprises par la partie suisse afin de faciliter l’accès des produits bio tunisiens au marché suisse comme les dattes fraîches et l’huile d’olive. L’UNObio a créé une plateforme sur Internet grâce à un soutien suisse.

Totalisant 4 milliards de francs suisses, les produits bio représentent 10% du marché de l’alimentaire en Suisse, tandis que le tiers des produits est importé.

Les produits bio tunisiens sont officiellement reconnus, depuis longtemps, en Union européenne et en Suisse, mais il y a des certifications à produire. La réglementation suisse est contraignante.

Le local commande l’international

Cependant, comme l’a noté Yosra Chaibi, secrétaire général de UNObio et directrice de la Société Bio et Nature, le rayonnement du bio tunisien à l’étranger dépend de son développement à l’échelle locale, et sur ce plan, quoique l’intérêt porté au développement du secteur bio en Tunisie de la part des officiels soit ancien avec la mise en place d’un bon cadre juridique et de plusieurs institutions, outre des stratégies publiques pour le promouvoir, le secteur continue de pâtir d’une certaine méconnaissance.

Les gens confondent encore entre bio et diététique et croient que les produits agricoles tunisiens frais sont bio, étant sans traitement. Il n’y a pas d’associations nationales de consommateurs du bio.

Actuellement, il existe des magasins dédiés qui proposent 46% de l’offre bio alors que 43% sont proposés par les grandes surfaces de distribution.

Le secteur souffre aussi de manque d’études sérieuses et de statistiques fiables.

Pourtant, les produits bio tunisiens commencent à se diversifier : dattes et dérivées, huile d’olive, céréales et dérivées, condiments dont harissa, vinaigre, ail, figues de barbarie, miel.

Il y a aussi des produits cosmétiques bio, des huiles essentielles et des huiles végétales.

Le marché tunisien propose également des produits bio importés dont des boissons végétales, et de la farine (farine de millet).

Par contre, il n’y a pas d’œufs bio tunisiens, ni de produits laitiers bio.

L’offre reste limitée dans l’ensemble et irrégulière en ce qui concerne notamment les produits agricoles frais.

Un surcroît d’assistance

Les professionnels demandent un surcroît d’assistance technique et financière de la part des autorités.

Les certifications sont lourdes, alors qu’elles jouent un rôle important dans l’export. La crédibilité du système de contrôle tunisien commande davantage de soins et de vigilance.

Un professionnel a indiqué que des partenaires suisses, en séjour de travail en Tunisie, ont renoncé à s’associer à un projet de pommes biologiques faute d’un calibre répondant aux normes suisses.

La qualité de l’eau servant à l’irrigation revêt aussi une grande importance.

Néanmoins, la Tunisie a décroché des prix dans ce domaine dans des Salons internationaux, en Europe entre autres, tandis qu’elle occupe la première place mondiale pour les superficies consacrées à l’oléiculture biologique.

