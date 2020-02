Le ministère de la santé : Les symptômes de la grippe saisonnière causés par le virus (A), sont plus sévères cette année

Le coordinateur du Programme national de prévention de la grippe saisonnière, Samir Mokrani, a déclaré, lundi 10 février 2020 , que la Tunisie enregistre annuellement des infections saisonnières causées par le virus “A”, qui se scinde en deux catégories, le “H1N1” et le “H3N2”, ajoutant que ce virus est présent en Tunisie depuis des années et est considéré parmi les virus à l’origine de la grippe saisonnière, à la différence que ses symptômes sont plus sévères que ceux des années précédentes.

Dans une déclaration à la TAP, Mokrani a indiqué que d’après le système de contrôle de la grippe saisonnière en Tunisie, le nombre de consultations liées aux symptômes de la grippe saisonnière, a atteint 14654 parmi un total de 393 mille 229 consultations au cours de la période entre octobre et décembre 2019, soit un taux de 3.7% contre 5.6% au cours de la même période de l’année 2018, soulignant qu'”il ne s’agit pas pour autant d’un épisode épidémique, le taux de contamination n’ayant pas atteint le seuil de 7%, au-delà de quoi, une situation épidémiologique serait décrétée”.

Mokrani a affirmé à cet effet que le mois de janvier dernier avait enregistré “un pic d’atteinte par la grippe saisonnière”, soulignant que le nombre de consultations liées à la grippe durant cette période, a atteint 82 mille 608 consultations, soit, 4.9% du nombre total des consultations médicales. “Le laboratoire national de référence pour le diagnostic viral à l’hôpital Charles Nicolle, avait effectué des analyses sur 259 échantillons, qui ont confirmé 81 cas de grippe saisonnière, dont 54 cas infectés par le virus “A” et 27 cas d’atteinte par la grippe de type “B”.

Le coordinateur du programme national de prévention de la grippe saisonnière, a révélé à cet égard, que le nombre de décès liés à la contamination par le virus de la grippe A “H1N1” a atteint 5 décès au cours de la période entre le 1er octobre 2019 jusqu’au 31 janvier 2020, contre 16 décès au cours de la même période de la saison écoulée.