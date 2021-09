Les températures légèrement en baisse dans le Nord

Il est prévu pour ce samedi une légère baisse des températures dans les régions du Nord où les maximales seront comprises entre 30 et 35 °C au nord ainsi que dans les régions ouest. Les températures resteront élevées dans le reste des régions où les maximales seront comprises entre 35 et 41 °C avec vent de sirocco localement.

Ciel partiellement nuageux sur le Nord et le Ccentre et les nuages deviendront plus denses l’après-midi sur les hauteurs Ouest avec l’apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies, localement.

Nuages passagers sur le Sud. Vent de secteur Nord sur le Nord et de secteur Sud sur le reste des régions, faible à modéré et devient plus fort l’après-midi près des côtes Est où la mer sera forte. Mer peu agitée sur le reste des côtes.