Les températures maximales oscilleront entre 27 et 32 degrés

Les températures seront ce mardi 12 mai 2020 en hausse. Les maximales oscilleront entre 27 et 32 degrés dans les régions côtières et dans les hauteurs .

Elles varieront entre 33 et 38 degrés dans le reste des régions et atteindront 42 degrés à El Borma et Borj Khadra Les vents se poursuivront forts près des côtes et au Sud, accompagnés éventuellement, par des phénomènes locaux de sable, leur vitesse maximale atteindrait 60km/h. La vigilance doit être de mise pour l’activité de la pêche. Le temps sera peu nuageux à partiellement nuageux, dans la plupart des régions et la mer agitée à très agitée au Nord et dans le golfe de Gabès.