Les transferts des expatriés tunisiens à des niveaux record !

Ils sont 1,8 million de Tunisiens qui résident à l’étranger (TRE), selon le recensement réalisé par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger. 50% sont des actifs, composés de techniciens, de cadres et de professions libérales.

Au terme de l’année 2024, les transferts de la Diaspora tunisienne continuent de jouer un rôle crucial dans l’économie nationale. Selon les indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), ces transferts ont enregistré une augmentation de 4,6% par rapport à l’année précédente.

A la date du 10 décembre 2024, ils ont atteint un montant total de 7607,8 millions de dinars (MD), surpassant ainsi les recettes touristiques qui, malgré une hausse de 7,2%, se sont élevées à 7050 MD.

Les flux financiers des TRE et les recettes du tourisme ont permis de couvrir une partie importante du service de la dette extérieure, estimé à 13 483,1 MD pour l’année 2024.

Ces entrées de devises ont également contribué au renforcement des réserves en devises étrangères, lesquelles s’élèvent désormais à l’équivalent de 25 171,1 MD, soit 113 jours d’importation.

Les transferts des Tunisiens résidant à l’étranger restent une bouffée d’oxygène pour l’économie nationale, surtout dans un contexte économique global marqué par des défis majeurs. Ces flux financiers constituent une source de devises précieuse et renforcent la résilience de l’économie tunisienne face aux pressions extérieures.

Avec ces contributions significatives, les Tunisiens de l’étranger continuent d’être des acteurs clés dans le soutien à la stabilité économique et financière du pays.

Diaspora : Série de nouvelles mesures

Intervenant sur les ondes d’Express fm, Elyes Belkhir, colonel à la Douane tunisienne, a évoqué des applications mises à la disposition des expatriés tunisiens, via le site web de la Douane.

Il a mentionné, l’application « Rokhsati » (« Ma licence »), qui permet d’obtenir à distance une autorisation de circulation (régime FCR). L’utilisateur reçoit un document contenant un QR code, qui peut être scanné à bord du bateau, permettant ainsi l’octroi immédiat de l’autorisation de circulation et évitant les longues files d’attente.

Il a également évoqué l’application « Amti3ati » (« Mes bagages »), qui permet de préparer à l’avance une liste des effets importés par les Tunisiens de l’étranger. À partir du 1er juin 2025, seules les autorisations de circulation dématérialisées seront prises en compte.

Les voyageurs devront donc les préparer à l’avance afin d’éviter les temps d’attente à bord.

Les voyageurs pourront également utiliser l’application Smart Gate, à télécharger sur leur smartphone, pour y saisir les informations relatives à leur passeport et au certificat d’immatriculation du véhicule, et obtenir un QR code.

Belkhir a souligné que ces mesures visent à réduire les délais d’attente pour les citoyens et à fluidifier les files d’attente à bord des navires. Grâce à ces nouvelles procédures, le passage par la zone douanière ne devrait pas dépasser 7 minutes, avec des opérations de contrôle plus rapides pour éviter les désagréments.

Application de déclaration de devises

Il a ajouté que plusieurs mesures seront appliquées à bord des bateaux, et que toutes les problématiques possibles sont en cours d’étude pour être résolues dans les prochains jours.

Par ailleurs, la direction des statistiques et de l’informatique travaille à développer plusieurs systèmes, comme l’application de déclaration de devises, actuellement en phase de test, avec une entrée en service prévue pour cette saison afin d’alléger la pression sur les guichets de déclaration.

« Les Tunisiens de l’étranger n’ont d’autre choix que d’utiliser les applications disponibles et d’adhérer à la numérisation pour améliorer la qualité des services, faciliter leur retour et leur offrir les meilleures conditions possibles », a-t-il dit.

Et d’ajouter : « Nous voulons que tous les services soient numérisés, en supprimant les interactions humaines, pour passer à une gestion automatisée où les machines analyseront les situations et détermineront les procédures et orientations nécessaires. »

Enfin, il a rappelé que les voyageurs ne disposant pas d’une autorisation de circulation dématérialisée liée à leur passeport devront attendre en Tunisie pendant plus de 24 heures. Il a indiqué qu’on étudie également la possibilité de mettre en place des distributeurs de tickets à bord pour mieux organiser le processus.

« Nous faisons tout notre possible pour offrir les meilleures conditions aux Tunisiens de l’étranger de retour pour la saison estivale », a-t-il conclu, affirmant que la Douane est pleinement responsable de la réussite de cette mission(…).