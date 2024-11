Les Travaillistes britanniques ont évité l’embargo sur les armes vers Israël pour protéger leurs relations spéciales

Quinze jours après la victoire des travaillistes aux élections, un ministre de premier plan a mis en garde ses collègues contre une interdiction totale des ventes d’armes à Israël, comme le révèlent des documents judiciaires.

Le secrétaire à la défense, John Healey, a écrit à son homologue du ministère des affaires étrangères, Jonathan Reynolds, pour souligner qu’un embargo total sur les armes à destination de Tel-Aviv « saperait la confiance des États-Unis dans le Royaume-Uni et l’OTAN à un moment critique de notre histoire collective et nuirait à nos relations ».

Les inquiétudes se sont concentrées sur le F-35, l’avion de chasse israélien « le plus meurtrier », dont 15 % de la chaîne d’approvisionnement se trouvent au Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne et les États-Unis exploitent chacun leur propre flotte d’avions, dont les pièces détachées sont partagées dans un « pool mondial ».

Le conseil de Healey, envoyé le 18 juillet, a été dûment suivi.

Lorsque le parti travailliste a annoncé un embargo partiel sur les armes à destination d’Israël en septembre, le ministre des affaires étrangères David Lammy a exclu les pièces détachées pour les F-35, à condition qu’elles soient expédiées via un autre pays.

La position du gouvernement a été contestée aujourd’hui devant la Haute Cour de Londres par le groupe palestinien de défense des droits de l’homme Al-Haq.

Oxfam, Amnesty International et Human Rights Watch sont également intervenus dans cette affaire.

Les documents judiciaires déposés par le gouvernement révèlent que « l’exclusion du F-35 est basée sur des conseils détaillés du secrétaire à la défense expliquant la nature collaborative du programme F-35 ».

Ils montrent comment Healey a prévenu . Reynolds : « Il n’est pas possible de suspendre l’octroi de licences pour des composants du F-35 destinés à Israël sans que cela n’ait d’importantes répercussions sur l’ensemble du programme F-35.

Les avocats d’Al-Haq du Global Legal Action Network (GLAN) ont fait valoir qu’Israël continue d’utiliser le F-35 dans ses attaques contre les Palestiniens et au Liban.

Les avocats du plaignant, Dearbhla Minogue et Charlotte Andrews-Briscoe, ont soutenu que le ministre des affaires étrangères avait manqué à « ses obligations en matière de droit national et international, y compris son devoir de prévenir le génocide conformément à l’article 1 de la Convention sur le génocide ».

