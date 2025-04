Les Tunisiens des États-Unis prennent rendez-vous à Atlanta

Du 18 au 20 avril 2025, les professionnels tunisiens résidant aux États-Unis, membres de la World Alliance of Tunisian Talent (WATT), se retrouveront à Callaway Gardens, près d’Atlanta, pour une retraite annuelle désormais incontournable.

Ce week-end prometteur réunira des leaders confirmés, des entrepreneurs inspirants, des étudiants ambitieux et des acteurs engagés de la diaspora pour un moment rare de dialogue, d’opportunité et de co-construction.

« Cette retraite est plus qu’un rassemblement : c’est un tremplin pour l’action, » déclare Mahmoud Hachicha, cofondateur de TAYP et co-chair de la retraite 2025.

« Notre force réside dans notre capacité à nous rassembler, à transmettre notre savoir, et à bâtir un avenir meilleur pour la Tunisie, où que nous soyons dans le monde. Ce que nous créons ici, ensemble, c’est une communauté de leaders ancrés dans l’action et portés par une ambition collective. » a déclaré Dr. Zied Mhirsi, Président de TAYP.

Une grande nouveauté cette année : un espace d’exposition tuniso-américain, où des entrepreneurs et créateurs de la diaspora présenteront leurs projets et initiatives innovants.

Avec environ 20 % de participation étudiante en provenance des meilleures universités américaines, la retraite offrira aussi un précieux espace de mentorat et de transmission intergénérationnelle.

Alors que les préparatifs battent leur plein, cet événement s’annonce comme l’un des temps forts de la diaspora tunisienne cette année. Pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre une dynamique collective, tisser des liens durables, et faire entendre leur voix, Atlanta sera le lieu où tout commence.

