Les Tunisiens doivent prendre le vote au sérieux, même si Saied y manque!

Désillusionnés et apathiques, beaucoup de Tunisiens le sont sous l’effet des années de troubles économiques, ce qui a permis à leur président Kais Saied de consolider encore plus son pouvoir.

Que se passerait-il si un autocrate en herbe organisait des élections et que presque personne ne se présentait ? Cette question, reprise par le portail du think tank américain Responsible Statecraft, est soulevée avec acuité après les élections législatives du 17 décembre en Tunisie. Alors qu’il a été acté que pas plus de 11 % des électeurs inscrits y ont voté et qu’il y a peu de raisons de penser que ces chiffres seront beaucoup plus élevés pour le second tour des élections du 20 janvier, il est tentant de conclure que pour le président Kais Saied, l’élection a été un fiasco.

Si le président n’a pas de vision claire de la manière de consolider le pouvoir, le principal obstacle à la démocratie n’est pas Saied, ni même les institutions autocratiques encore incomplètes qu’il a créées : c’est plutôt la désaffection des Tunisiens ordinaires pour la politique elle-même. La communauté internationale et les États-Unis en particulier peuvent jouer leur rôle. Mais c’est en fin de compte aux dirigeants du pays qu’il revient d’aider la population à dépasser cet immense sentiment de désespoir et d’apathie.

L’étrange processus de pensée de Saied

Alors que de nombreux observateurs ont affirmé que l’élection du 17 décembre était une humiliation pour Saied, il n’est pas évident qu’il s’en soit vraiment soucié, ou qu’il ait pâti d’un sentiment de défaite personnelle qui ait entamé son ego considérable. En fait, il est possible que Saied ait cru qu’une faible participation électorale ne ferait qu’illustrer le mépris du peuple pour la démocratie représentative à l’occidentale, pense l’auteur de l’analyse , Daniel Brumberg, Directeur des études sur la démocratie et la gouvernance à l’université de Georgetown.

Le problème, note-t-til, est que nous avons peu ou pas d’idée de ce qui se passe dans la tête de Saied. Il fait preuve d’un étrange, mais peut-être utile, mélange de machiavélisme et de rousseauisme néo-utopique. Le premier est visible dans sa manipulation des conflits identitaires opposant les leaders laïcs et islamistes, tandis que le second est perceptible dans son utilisation de thèmes religieux simples et culturellement conservateurs pour inspirer le soutien des zones rurales, même s’il défend une politique radicale et ascendante. Ce type de populisme semble dominé par une forme de pensée magique qui est dissociée des faits concrets, dont le plus crucial est l’effondrement de l’économie tunisienne.

On pourrait pardonner aux observateurs de supposer qu’avec la réunion imminente du conseil d’administration du FMI – dont le feu vert est nécessaire pour accorder un nouveau prêt de 1,9 milliard de dollars à la Tunisie – Saied avait toutes les raisons de prendre les élections du 17 décembre au sérieux. Son incapacité à le faire, ou peut-être son incapacité à présenter une stratégie économique convaincante, a incité le FMI à reporter la réunion à un moment périlleux pour la Tunisie. Les faits parlent d’eux-mêmes : L’inflation a grimpé à 9,1 %, le chômage atteint 18 % et les investisseurs étrangers fuient le pays. Cet exode comprend Novartis, Bayer et GlaxoSmithKline, ainsi que Royal Dutch Shell, dont les opérations fournissent 40 % de la production nationale de gaz naturel. Et pourtant, lorsque Saied était à Washington et que des responsables de l’administration et des membres du comité de rédaction du Washington Post lui ont demandé quelles mesures il envisageait pour l’économie, il aurait fourni peu de détails, tout en affirmant qu’il aiderait les petites entreprises et lutterait contre le chômage.

Quant à ses projets pour les mois à venir, Saied tente de faire preuve d’optimisme, insistant sur le fait que le prochain tour de scrutin démontrera l’engagement du peuple envers son projet. Mais quel est ce projet ? Le nouveau parlement, tel qu’il est, sera chargé d’adopter une loi pour créer une nouvelle deuxième assemblée, basée sur les régions. Si cet organe proposé correspond à la vision populiste de Saied d’une démocratie « dirigée par le peuple », personne (y compris peut-être le président) ne semble savoir comment il fonctionnera réellement. En fin de compte, il est guidé par une sorte de vœu pieux plutôt que par des faits concrets.

La psychologie de Saied est naturellement un sérieux problème pour son propre gouvernement. Le Premier ministre Najla Bouden a apparemment fait quelques efforts pour pousser à la restructuration des entreprises publiques. Mais Saied ne semble pas du tout intéressé ou même favorable. Il pense peut-être que sa meilleure option est de laisser Bouden prendre la responsabilité d’un éventuel retour de bâton contre les mesures d’austérité. Mais comme le suggère le report de la réunion du FMI, sans l’engagement clair de Saied envers l’accord du fonds et un plan politique réaliste pour le soutenir, il n’y a aucune raison de supposer que le premier ministre a une marge de manœuvre.

Divisions au sein de l’élite et désaffection populaire

Étant donné les limites de Saied, les espoirs de soulager la Tunisie de ses problèmes reposeront sur deux choses, souligne l’analyste. Premièrement, sur la capacité et la volonté des leaders politiques de créer une alternative organisée en dehors, ou parallèlement, au type de parlement qui émergera dans les mois à venir. Et deuxièmement, sur la capacité d’une telle alternative organisée et de ses leaders à rassembler un réel soutien populaire.

Plusieurs obstacles s’opposent à l’obtention de ces résultats. L’un d’eux est la persistance des tensions entre les dirigeants politiques islamistes et laïques. Mais la polarisation idéologique perdure, comme l’a démontré un événement du 22 novembre avec l’ancien Saied. L’utilisation croissante de la répression par l’ancien Saied a produit une rencontre tactique entre les leaders de l’opposition sur leur demande commune à la fois de sa démission et du rétablissement de l’ancien parlement.

Le deuxième obstacle est l’apathie généralisée envers la politique elle-même. Ce sentiment peut être en partie attribué à l’épuisement des citoyens au milieu d’une crise économique qui a sapé l’énergie et l’attention des pauvres, mais aussi d’une classe moyenne fragilisée. Mais le plus gros problème est que la plupart des Tunisiens ne croient pas que les institutions politiques établies en 2014 aient une quelconque crédibilité. Ce sentiment omniprésent d’apathie est souligné dans un sondage non publié réalisé par une organisation d’aide à la démocratie basée en Tunisie. Ce sondage détaillé, que cet auteur a examiné, montre que la grande majorité des Tunisiens rejettent tous les partis existants et leurs dirigeants, y compris le parti Ennahda à orientation islamiste. Le soutien de Saied a chuté d’environ 20 % au cours de l’année dernière, mais il conserve encore le soutien d’environ 40 % des électeurs.