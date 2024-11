Les Tunisiens et les réseaux sociaux : 7,7 millions sur fb et 3,5 millions Instagrameurs

Il ressort d’une étude réalisée par la « Fondation Media Net » et publiée en avril 2024 que 7 millions 700 mille Tunisiens ont une page Facebook, soit une évolution de 14 % par rapport à 2023. La même étude souligne que les utilisateurs d’Instagram se chiffrent à 3 millions 512 mille Tunisiens enregistrant une hausse de 19% par rapport au mois de janvier 2023. A noter que 2 millions 320 mille Tunisiens sont inscrits à la plateforme Linked-In. L’application Messenger occupe la deuxième place, en termes d’utilisation suivi de Tik Tok avec une hausse qui a atteint 75 %.

Les utilisateurs de Facebook sont de la tranche d’âge entre 35 et 54 ans (31 pc). Cette plateforme est moins utilisée par les jeunes de 25 à 34 ans qui sont beaucoup plus porté sur Instragram, alors que le réseau Tik Tok est le plus utilisé par les moins de 24 ans.

A l’heure des « influenceurs et des créateurs de contenus » tunisiens actifs sur les réseaux sociaux, l’Etat a mis en place une cellule chargée d’enquêter et d’exploiter les informations qui les concernent en vue de les soumettre au devoir fiscal.

La ministre des Finances, Sihem Nemsia Boughdiri, avait, lors de la discussion du budget du département pour l’exercice 2025, rappelé qu’un contrôle fiscal de 15 millions de dinars a été réalisé pour cette catégorie.