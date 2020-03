Les Tunisiens … noyés de dettes jusqu’au cou …

Les temps sont durs pour les familles tunisiennes qui ont du mal à arrondir leurs fins de mois. Obligés de s’endetter en raison de la cherté de la vie, certains consomment, malgré tout, avec frénésie même s’ils n’en ont pas le budget.

L’Organisation tunisienne pour Informer le Consommateur a appelé à la suppression des intérêts sur les prêts bancaires, en ces moments exceptionnellement éreintants .

Dans une déclaration accordée à Africanmanager, le président de l’organisation, Lotfi Riahi, a indiqué que le fait d’exempter l’ensemble des salariés et des secteurs marginalisés du paiement des mensualités des crédits bancaires pendant une période de trois mois est insuffisant au regard de la crise actuelle, appelant ainsi la Banque centrale de Tunisie (BCT) a réduire soit le taux d’intérêt de deux points, soit de payer le principal du crédit, sans les intérêts.

Lotfi Riahi a, également, souligné la détérioration importante du pouvoir d’achat du Tunisien, outre les centaines de milliers d’employés du secteur privé qui pourraient être menacés de chômage technique en raison de la crise du coronavirus.

Rappelons que le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a annoncé il y a une semaine un arsenal de mesures exceptionnelles liées au confinement total et des mesures sociales et économiques pour faire face aux répercussions du Covid-19, à savoir le report des crédits bancaires pendant 6 mois au profit des salariés ayant moins de 1000 dinars mensuels ainsi que le report des impôts et des cotisations sociales.

Les prêts bancaires étouffent le Tunisien …

Hier lundi 30 mars 2020, des citoyens se sont regroupés devant des bureaux de poste pour réclamer les aides sociales suite à l’arrêt de leur activité professionnelle.

Beaucoup d’entre eux ne travaillent plus, actuellement, faute d’activité en cette période de crise sanitaire du coronavirus. Ces derniers n’ont plus de revenus pour subvenir à leurs besoins. D’autres sont noyés de dettes jusqu’au cou…

Selon les données de l’Observatoire des services financiers, l’encours des crédits bancaires accordés aux familles tunisiennes s’est élevé jusqu’au décembre 2019, à 24053 millions de dinars. Le taux d’endettement le moins élevé a été enregistré en 2019. Notons aussi que l’encours des crédits a évolué uniquement, de 93 millions de dinars contre une hausse de 1248 MD en 2018 et de 2154 MD en 2017, à cause de l’augmentation du taux d’intérêt directeur par la BCT, ce qui a engendré une hausse du coût de crédit, outre les nouvelles conditions qu’elle a adoptées pour réduire les crédits de consommation et lutter contre l’inflation.

Il convient de rappeler qu’environ 870 mille ménages sont endettés auprès des banques pour des crédits à moyen et long terme, en Tunisie.