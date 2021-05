Les unités de la sûreté et de la police municipale ferment le marché central et celui de sidi el-Bahri

Des unités de la sûreté nationale et de la police municipale sont intervenues, ce dimanche, pour procéder à la fermeture du marché central de la capitale Tunis et du marché de Sidi el-Bahri en application des décisions de la présidence du gouvernement et des mesures de confinement général.

Le président de la municipalité de Bab Bhar, Fathi Dkhil, cité par Shems fm, a expliqué que les décisions annoncées par la Primature stipulent la fermeture des marchés quotidiens et pas uniquement des marchés hebdomadaires.