Les unités militaires libanaises sont déployées dans le sud et ne le quitteront pas, affirme leur commandement

Le commandant de l’armée libanaise, le général Jospeh Aoun, a souligné jeudi que l’armée libanaise est déployée dans le sud du pays et ne le quittera pas.

Il a déclaré que la présence de l’armée dans cette région faisait partie intégrante de la souveraineté nationale du Liban.

Dans un communiqué, Aoun a souligné que l’armée libanaise continue de mener ses missions en coordination avec la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), en pleine adhésion à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il a également déclaré que l’armée libanaise s’opposait résolument à « toute tentative de déstabilisation de la sécurité et de la stabilité », affirmant que l’unité nationale et la paix civile étaient des priorités absolues. Il s’agit là de lignes rouges qui ne seront franchies par personne.

Aoun a promis que les fausses accusations et les « campagnes d’incitation » visant l’armée ne feraient que renforcer sa résolution, sa détermination et sa cohésion.

Depuis qu’il a étendu ses opérations de Gaza au Liban en septembre, Israël a procédé à de nombreux bombardements visant principalement les bastions du Hezbollah, notamment au Sud-Liban et dans la banlieue sud de Beyrouth.

