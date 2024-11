Les USA remettent au Liban un projet de proposition de cessez-le-feu

Les États-Unis ont remis jeudi au Liban un projet de proposition de cessez-le-feu, élaboré en coordination avec Israël, et les responsables de Jérusalem et de Washington attendent maintenant la réponse du Liban.

Un responsable israélien estime que la réponse devrait intervenir dans les jours qui viennent, tandis que l’envoyé spécial de la Maison Blanche, Amos Hochstein, a déclaré aux dirigeants libanais qu’il ne se rendrait pas à Beyrouth tant qu’il n’aurait pas l’assurance que le Liban est prêt à finaliser un accord.

Hochstein a soumis le projet au Premier ministre libanais Najib Mikati et au président du Parlement Nabih Berri, qui négocie au nom du Hezbollah. Entre-temps, les forces israéliennes ont augmenté la pression militaire au Liban, en opérant dans la deuxième ligne de villages tout en poursuivant les frappes aériennes en Syrie et dans le district de Dahieh à Beyrouth.

En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahu a tenu jeudi une réunion de sécurité de haut niveau avec le ministre de la Défense Israël Katz et d’autres ministres importants, dont Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir et Ron Dermer, pour discuter des négociations sur le cessez-le-feu au Liban et des opérations en cours dans la bande de Gaza. Un fonctionnaire américain au fait des discussions a déclaré : « Un accord au Liban est plus probable qu’un accord sur les otages ».

