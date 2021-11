Les ventes de voitures s’envolent. Environ 50 000 au compteur en quelques mois

Les ventes de voitures sur le marché tunisien ont augmenté à proportion de 26,88% au cours des onze premiers mois de l’année 2021 pour enregistrer la vente de 49 514 voitures, par rapport aux ventes durant la période correspondante de 2020, selon des données obtenues par Africanmanager.

Cette progression est due à l’aggravation des conditions sanitaires observée l’année dernière, qui ont incité les Tunisiens à acquérir des voitures légères à usage particulier, en plus de la croissance des « acquisitions » de sociétés de location de voitures en raison du retour de leur modèle de travail après la pandémie de Covid19.

Hyundai trône sur le podium

Les marques asiatiques ont conservé la première place des voitures les plus vendues en Tunisie. En fait, ces dernières années ont enregistré une entrée « claire et régulière » de ce type de voitures sur le marché local et même international, ce qui témoigne de la confiance que ces marques ont récemment conquise. Les marques asiatiques sur le marché local représentent environ 42 % des ventes totales.

En termes de chiffres, la sud-coréenne « Hyundai » a été la marque de voitures la plus vendue en Tunisie au cours des 11 premiers mois de cette année, suite à sa performance sur le marché local. Ses ventes ont bondi au taux de 104,45%, soit 5557 voitures, par rapport aux ventes au titre de la même période l’année dernière, qui s’élevaient à 2 718 unités, augmentant ainsi sa part de marché de 9,28 % en 2020, à 13,85 % au cours de la période mentionnée de 2021.

Quant à la marque également sud-coréenne « Kia », elle est arrivée à la deuxième place après avoir réussi à réaliser une croissance des performances du marché de l’ordre de 30,72 % au cours de la même période, soit 5 093 voitures vendues, contre 3 896 unités au cours de la même période de l’année dernière.

De son côté, la « Toyota » japonaise s’est classée troisième au podium, après que ses ventes de véhicules ont augmenté de 68,67 %, soit 3 893 voitures vendues, contre 2 308 unités vendues l’année dernière.

Nouvelle entrée pour quelques marques

Malgré la baisse des ventes des voitures européennes ces dernières années sur le marché local, cette année a vu leur retour à la quatrième place des ventes où le groupe français Renault a figuré avec une augmentation de 55,87%, soit 3 451 unités vendues, par rapport aux ventes durant la même période l’année dernière, qui étaient de à 2 214 véhicules.

La cinquième place, par contre, a été occupée par la japonaise Suzuki, dont les ventes au cours de la période mentionnée ont augmenté de 47% soit 2803 voitures vendues, par rapport aux ventes au cours de la même période de 2020, qui ont enregistré 1 905 véhicules.

Quant au constructeur automobile espagnol « Seat », il s’est classé sixième, avec une augmentation des ventes de 64,46%, soit 2 646 voitures, par rapport aux ventes de la même période de 2020, où il a enregistré 1609 véhicules.

En revanche, la septième place est allée à la « Volkswagen » allemande qui a enregistré une augmentation de 66% au cours de la même période, vendant 2 600 voitures, par rapport à ses ventes au cours de la même période de 2020, qui ont enregistré 1 560 unités.

Malgré la baisse de ses ventes, la marque automobile française Peugeot s’est classée, pour sa part, à la huitième place, avec 1 698 voitures vendues, par rapport à ses ventes au cours de la même période en 2020, qui ont enregistré 2 033 véhicules.

Ventes de voitures populaires

S’agissant des ventes des voitures populaires en Tunisie ces dernières années, on remarque une forte demande les concernant avec 7 571 unités vendues au cours des premiers mois de cette année, contre 5 854 voitures au cours de la même période en 2020.

La Corée du Sud tient le haut du pavé dans les ventes de ce type de voitures, avec 1 525 voitures Hyundai Grand i10 vendues cette année, contre 565 voitures vendues en 2020, suivie de Renault Clio 4 et Kia Picanto.

Pour ce qui est des prix des voitures populaires en Tunisie, ils oscillent entre 30 mille dinars et 20 mille dinars.

Cela est principalement dû aux procédures liées aux opérations d’approvisionnement, à la baisse du taux de TVA et d’autres mesures liées à l’élargissement de la gamme des utilisateurs de la voiture populaire en modifiant les conditions d’utilisation, ce qui a fait grimper le nombre de personnes bénéficiaires des voitures populaires.