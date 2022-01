Les voleurs des moteurs de la CPG sous les verrous

Cinq personnes ont été arrêtées dans l’affaire de vol des moteurs de la Compagnie de Phosphate de Gafsa, selon des sources informées citées , mardi, par Mosaique fm.

Figurent parmi les suspects, le propriétaire d’un société de transport privée à Sfax, celui d’une aciérie à Bizerte et ses deux conducteurs ainsi qu’un intermédiaire propriétaire d’une entreprise privée à Gafsa, alors que quatre autres individus sont actuellement recherchés dans la même affaire. La valeur du butin est estimée à plus de un million de dinars.

Il est reproché aux accusés d’avoir formé une entente dans le but de porter atteinte à la sécurité économique de l’État et de nuire délibérément à l’économie en volant des biens publics, par voie de faux et usage de faux.