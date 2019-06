L’Espérance recevra son trophée ce dimanche à Radès

L’Espérance sportive de Tunis, déja sacrée champion de Tunisie trois journées avant la fin de la compétition, recevra son trophée ce samedi 15 juin au stade olympique de Radès après le match face au CA Bizertin (6e/32 pts), à l’occasion de la 26e et dernière journée du championnat de la ligue 1, annonce le club sang et or sur son site officiel.

Les sang et or, qui remportent leur troisième sacre d’affilée et le 29e de leur histoire, ont concédé mercredi en déplacement leur troisième défaite de la saison et la deuxième d’affilée devant l’US Ben Guerdane (0-1), en match en retard de la 25e journée après le derby perdu dimanche dernier face au Club Africain (0-1).

Ils devancent cependant de 5 points, le dauphin l’Etoile du Sahel (51 pts) qui va disputer à distance avec le CS Sfaxien (3e/49 pts), la deuxième place qualificative de la ligue des champions d’Afrique face à deux clubs qui jouent également pour la quatrième place qualificative à une compétition étrangère.

L’Etoile recevra le Club Africain (5e/37 points) et le CS Sfaxien accueillera l’US Ben Guerdane (4e/38 pts).

Cette ultime journée livrera aussi le nom de l’équipe qui accompagnera l’AS Gabès en Ligue 2 la saison prochaine.

Programme de la 26e dernière journée – Samedi 15 juin (tous les matches à partir de 16h00).

Espérance ST – CA Bizertin

Etoile du Sahel – Club Africain

CS Sfaxien – US Ben Guerdane

AS Gabes – JS Kairouan

US Monastir – Stade Gabesien

CS Hammam-Lif – Stade Tunisien

ES Metlaoui – US Tataouine

Classement: Pts J G N P Bp Bc DB

1-ES Tunis 56 25 17 5 3 36 13 23 Champion

—————————————————————————————————-

2-ES Sahel 51 25 14 9 2 38 17 21

3-CS Sfaxien 49 25 13 10 2 32 15 17

4-US Ben Guerdane 38 25 10 8 7 22 19 2

5-Club Africain 37 25 11 4 10 22 22 0

6- C A. Bizertin 32 25 9 8 8 29 26 3

7-US Monastirienne 31 25 8 7 10 30 28 2

-US. Tataouine 31 25 7 10 8 29 36 -7

9-Stade Tunisien 28 25 7 7 11 26 33 -7

10-ES. Métlaoui 27 25 6 9 10 19 25 -6

11-JS Kairouanaise 25 25 6 7 12 17 29 -12

12-CS Hammam-Lif 22 25 4 10 11 14 22 -8

13-Stade Gabésien 20 25 5 8 12 20 30 -10

—————————————————————————————————–

14-AS Gabès 18 25 4 6 15 20 39 -19 (Relégué en L2)