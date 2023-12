L’Ethiopien Sisay Lemma remporte le marathon de Valence

L’Ethiopien Sisay Lemma a remporté dimanche le marathon de Valence (Espagne) en 2 heures 01 minute et 48 secondes, devenant le quatrième meilleur performeur mondial de l’histoire sur la distance.

Sisay Lemma, 32 ans, bat par la même occasion le record du marathon de Valence que détenait depuis l’année dernière le Kenyan Kelvin Kiptum, qui y avait fait ses remarquables débuts sur la distance avant de battre cet automne le record du monde.

Il a devancé le Kenyan Alexander Mutiso (2h03:11) et l’Ethiopien Dawit Wolde (2h03:48). La légende éthiopienne de la course à pied Kenenisa Bekele, 41 ans, termine au pied du podium en 2h04:19 tandis que le triple champion du monde ougandais du 10.000 mètres Joshua Cheptegei, très attendu pour ses débuts sur la distance, a rapidement craqué pour terminer en 2H08:59.

Pour les femmes, c’est l’Ethiopienne Worknesh Degefa (2h15:51) qui a remporté la course, devant ses compatriotes Almaz Ayana (2h16:22) et Hiwot Gebrekidan (2h17:59).

Réputé pour son parcours ultra-rapide propice aux bons chronos et ses conditions météos souvent idéales en décembre, le marathon de Valence a rassemblé beaucoup d’athlètes en quête des minima olympiques (2h08:10 pour les hommes et 2h26:50 pour les femmes).

