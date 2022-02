L’Etoile du Sahel et l’Espérance de Tunis à l’épreuve du déplacement

Les deux représentants tunisiens en Ligue des champions d’Afrique de football, l’Etoile du Sahel et l’Espérance de Tunis, seront à l’épreuve du déplacement ce samedi respectivement face au Jwaneng Galaxy du Botwana et au CR Belouizdad algérien, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de poules (groupe C).

- Publicité-

L’Etoile du Sahel, accrochée vendredi dernier à Radès par l’équipe algéroise (0-0), est appelée ce samedi à Francistown, à se rattraper face au représentant botswanais et à allier manière et efficacité qui lui ont fait défaut la semaine dernière, pour se replacer dans le groupe C avant le face-à-face 100% tunisien de la troisième journée face à l’Espérance de Tunis.

Mais la tache des protégés de Roger Lemerre ne s’annonce pas de tout repos face à un adversaire humilié la semaine dernière par l’Espérance de Tunis (4-0) et qui tentera de rassurer ses supporters et de bien négocier le match sur sa propre pelouse.

Le staff technique étoilé devra à cet effet revoir sa copie et aligner une formation à caractère offensif sans pour autant négliger le volet défensif afin de protéger ses arrières et avorter toute tentative botswanaise. Il pourra compter à cet effet sur un groupe expérimenté conduit par Iheb Msakni et renforcé par une pléiade de jeunes éléments.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 17h00, sera dirigé par l’arbitre mauricien Ahmad Imtehaz Heeralall assisté de ses compatriotes Ram Babajee et Jean Marc Jeff Pithia.

De son côté, l’Espérance de Tunis, leader du groupe C grâce à son large succès à domicile devant les Botswanais de Galaxy, tentera de conforter sa position malgré le déplacement périlleux à Alger où elle donnera la réplique au CR Belouizdad, samedi à partir de 20h00, dans un derby maghrébin qui s’annonce palpitant.

La formation sang et or aura fort à faire pour venir à bout d’une ambitieuse équipe algéroise, qui se dirige actuellement vers un troisième titre consécutif de champion d’Algérie, et qui cherche à son tour de bien négocier ce match à domicile, même si la rencontre pourra se dérouler à huis clos, en attendant la décision finale des autorités algériennes.

Le match s’annonce passionnant entre les deux équipes nord-africaines qui se sont affrontées l’année dernière en quarts de finale de la précédente édition de la même compétition et dont le dernier mot est revenu au représentant tunisien, vainqueur aux tirs au but (3-2), après avoir remporté chacun une victoire (aller 2-0 pour le CRB, retour 2-0 pour l’Espérance).

Une donnée à prendre en considération par le coach espérantiste, Radhi Jaidi, qui sera amené à prévilégier l’offensive afin de parvenir à marquer en terre alégrienne.

Il sera de ce fait appelé à aligner sa meilleure ligne d’attaque composée notamment de Kingsley Eduwo, Hamdou El Houni et Anayo Iwala, qui seront aidés par un milieu offensif des plus performants composé de Mohamed Ali Ben Romdhane, auteur d’un hat-trick face à Galaxy, Fousseny Coulibaly, Sabeur Bougrine ou encore Ghaylène Chaalali.

Il pourra également compter sur les bonnes dispositions de son arrière-garde composée de Khalil Chammam, Mohamed Ali Yacoubi et Mohamed Amine Ben Hmida, malgré l’absence de l’Algérien Abdelkader Badrane, blessé.

La rencontre qui sera disputée sur la pelouse du stade 5 juillet d’Alger à partir de 20h00, sera officiée par l’Egyptien Mohamed Adel et ses compatriotes Samil Jamel Saad et Ahmed Taoufik Ali.