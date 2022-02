L’Europe cherche du gaz ailleurs qu’en Russie, et l’Algérie se dit prête

Le Premier ministre Mario Draghi a déclaré vendredi dernier, selon ce qu’avait rapporté Bloomberg, que le pays pourrait rouvrir certaines centrales au charbon fermées pour aider à combler son déficit d’approvisionnement énergétique imminent et réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie, qui représente actuellement 45% de l’approvisionnement en gaz italien. Le Premier ministre a déclaré que son gouvernement examinait d’autres options, notamment l’augmentation des importations de gaz en provenance des États-Unis et d’Azerbaïdjan, d’Algérie, de Tunisie et de Libye via des pipelines existants.

Et au milieu des craintes de l’impact de l’invasion russe de l’Ukraine sur les ressources énergétiques en Europe, la Compagnie pétrolière et gazière algérienne s’est déclarée prête à fournir au continent des quantités supplémentaires de gaz à travers le gazoduc reliant l’Algérie et l’Italie au cas où les exportations russes seraient réduites. Cette déclaration algérienne, intervenait alors que le Conseil des ministres de l’Energie de l’Union européenne tenait une réunion d’urgence ce lundi à Bruxelles, sachant que plusieurs pays européens dépendent fortement de la Russie pour leur approvisionnement en gaz, et que certaines sanctions financières, comme l’exclusion du système Swift restaient suspendues à cause notamment de la dépendance européenne du gaz russe.