L’Europe déchante mais ménage Saied!

Les pires craintes des opposants politiques du président tunisien Kais Saied ont viré en une sombre réalité ce mois-ci, lorsqu’au moins une douzaine de politiciens, de militants et d’opposants ont été arrêtés et qualifiés de traîtres ou de criminels par Saied.

Cette semaine également, Saied s’en est pris aux minorités migrantes d’Afrique subsaharienne, alléguant que l’immigration sans papiers en provenance des pays africains modifiait la composition démographique de la Tunisie. Des dizaines de migrants ont été placés en détention, une mesure sévèrement critiquée par les organisations et les militants des droits de l’homme.

Deux faits éminemment politiques relevés par la Dutsche Welle pour souligner que « la répression politique actuelle du pays contre la dissidence est un virage à 180 degrés par rapport à ce qui s’est développé après les soulèvements du Printemps arabe en 2011. Pendant des années, la Tunisie était considérée comme un phare de la transition démocratique au Moyen-Orient.

En 2019, lorsque l’ancien professeur de droit Kais Saied a remporté l’élection présidentielle du pays, il a bénéficié d’un large soutien au sein d’une population plaçant ses espoirs dans l’amélioration économique et la fin de la corruption.

Cependant, le 25 juillet 2021, Saied a suspendu le parlement élu, a démis le premier ministre de l’époque, Hichem Mechichi, et a dissous ou suspendu des institutions démocratiques comme la Cour suprême judiciaire. Conformément à ce qu’il appelle sa feuille de route démocratique, il organise un référendum sur une nouvelle constitution qui consolide les pouvoirs du président. La nouvelle constitution a été approuvée en juillet 2022, malgré un faible taux de participation et le boycott de plusieurs partis politiques.

Pendant ce temps, les récentes élections parlementaires de décembre et janvier se sont terminées avec un taux de participation record d’environ 11 %.

« L’Europe devrait dire adieu à ses propres projections et à ses vœux de voir la Tunisie comme l’élève modèle du printemps arabe », a déclaré à DW Heike Löschmann, directrice du bureau de Tunis de la Fondation allemande Heinrich Böll.

Une position isolée

Cependant, Anthony Dworkin, chargé de mission au Conseil européen des relations étrangères (ECFR), a souligné que Kais Saied est une « figure relativement isolée en Tunisie, car il n’a pas de base institutionnelle ou de parti derrière lui, mais seulement le soutien des forces de sécurité ». En conséquence, il ne voit pas « cela comme une sorte de nouveau règlement politique stable et durable ».

Pourtant, le manque de soutien public aux opposants politiques de Saied a joué un rôle crucial dans la récente répression, et l’opposition tunisienne reste profondément fracturée.

« L’ensemble de la classe politique tunisienne a été quelque peu délégitimée par son incapacité à traiter les problèmes économiques du pays », a déclaré Dworkin à DW.

La Tunisie est aux prises avec une série de crises économiques depuis des années, une situation qui a été exacerbée par la pandémie et la guerre en Ukraine.

L’inflation actuelle, qui avoisine les 10 %, pourrait également augmenter dans les mois à venir en raison de la hausse des impôts, de la baisse des subventions alimentaires et énergétiques et de l’arrêt du financement par le Fonds monétaire international (FMI).

Trois accords précédents, conclus par la Tunisie et le FMI, avaient échoué en raison de la résistance des syndicats qui refusaient de réduire les salaires de leurs quelque un million de travailleurs.

Mais pour Heike Löschmann, « la transition démocratique ne peut être maintenue avec succès sans améliorer la situation économique des personnes qui se sont soulevées en premier lieu pour obtenir des emplois et aspirer à la prospérité », a-t-elle déclaré à DW.

Intérêts internationaux

Pendant ce temps, les pays européens ont été réticents à utiliser leurs liens pour exercer une pression sur l’évolution de Saied vers l’autoritarisme, malgré le fait que « Kais Saied soit tout à fait prêt à prendre des mesures qui semblent être une confrontation avec l’Europe », a déclaré Dworkin.

« La préoccupation de l’Europe est que cela affecterait le bien-être de la population tunisienne, et les Européens veulent vraiment éviter tout ce qui crée une plus grande instabilité dans le pays », a déclaré Dworkin à DW. « Cela pourrait potentiellement conduire à une augmentation de la migration vers l’Europe ».

Néanmoins, il estime que « les dirigeants européens ne devraient pas hésiter à dénoncer ce qui se passe clairement en Tunisie, à savoir un fort éloignement de la démocratie et un environnement de plus en plus répressif. »

Pendant ce temps, le porte-parole du gouvernement allemand, Wolfgang Büchner, a déclaré lors d’une conférence de presse que « le gouvernement allemand note avec une vive inquiétude que de nombreux représentants de l’opposition tunisienne, des politiciens, des journalistes et des militants ont été arrêtés ces derniers jours. »

Il a ajouté que « la Tunisie se trouve dans une situation économique et sociale difficile, et nous ne voulons pas laisser le peuple tunisien seul, mais l’aider à surmonter les défis. »

Il n’en a pas moins souligné la responsabilité propre de la Tunisie lorsqu’il s’agit de s’attaquer à sa situation économique. « À notre avis, la meilleure façon de sortir de la crise est un programme du Fonds monétaire international. La Tunisie devrait le mettre en œuvre sans plus tarder. »