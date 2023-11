Levée du pont mobile de Bizerte prévue ce dimanche à partir de 22h

Une levée du pont mobile de Bizerte est prévue ce dimanche, 26 décembre 2023, à partir de 22h jusqu’à 23h, a indiqué la directrice régionale de l’équipement et de l’habitat à Bizerte, Om Ezzine Tamni.

Cette levée est une suite des levées expérimentales précédentes du pont réalisées avec succès, le 19 de ce mois, dans le cadre de l’achèvement des travaux de la première phase du projet de renouvellement du système électromécanique du pont mobile de Bizerte, a précisé Om Ezzine Tamni. Elle a, par la même occasion, appelé les différents usagers de cette construction à faire preuve de vigilance et à respecter les instructions des policiers de la circulation qui veilleront sur le bon déroulement du trafic dans cette zone.

Le fonctionnement du système électromécanique du pont permet une reprise de son activité, à savoir des levées à 05h du matin et 22h le soir, dans l’attente de l’achèvement des travaux des autres composantes du projet dont, le système de protection incendie et le système de surveillance.

- Publicité-