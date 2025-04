L’hébergement du tourisme alternatif aura ses cahiers des charges vers la mi-juin

Les quatre cahiers des charges relatifs à certains types d’hébergement touristique devraient être publiés, vers mi-juin 2025, selon les prévisions d’un nombre de professionnels du secteur.

Ces documents qui concernent la création et l’exploitation de chambres d’hôtes, de gîtes ruraux, de motels et de campings touristiques dans le sens d’une suppression des licences, permettront de faciliter la création de ce type d’hébergement de tourisme alternatif et de booster l’investissement dans le secteur.

En Tunisie, deux mille unités d’hébergement de tourisme alternatif, dont la plupart ne disposent pas de licence, sont actifs.

Au cours de leurs interventions lors du séminaire national sur les projets de cahiers des charges relatifs aux types d’hébergement touristique tenu, mercredi à Tunis, les professionnels ont souligné l’importance de passer à des cahiers des charges et d’annuler le système de licences afin de créer des projets dans le domaine du tourisme alternatif et durable et d’offrir plus de perspectives aux jeunes entrepreneurs.

Lors de l’ouverture des travaux de cette conférence nationale, le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Sofiane Tekaya a rappelé que certaines maisons d’hôtes, ainsi que des résidences rurales ont connu, cette dernière période, des difficultés qui ont eu un impact négatif sur leurs activités, faisant savoir que le président de la République est intervenu en leur permettant de poursuivre leurs activités, et a autorisé la mise en place d’un cahier des charges, dans l’objectif de faciliter les procédures, réduire les délais et garantir une organisation efficace de ce secteur vital, en plus de la création d’une commission nationale et des commissions régionales à cet effet .

Des critères « clairs et transparents »

Le ministre a mis l’accent sur l’importance d’élaborer ces cahiers des charges selon des critères clairs et transparents, pour inciter à l’investissement dans ce secteur et faciliter l’exercice de cette activité dans le cadre des lois et règlements.

Il s’agit, a-t-il expliqué, est de répondre aux exigences de la réalité économique et sociale, en tenant compte des spécificités des différents types d’hébergements touristiques alternatifs.

Le ministre a précisé que l’élaboration des cahiers de charges est à même d’ouvrir la voie aux initiatives des jeunes et des entreprises, et de fournir un climat favorable aux investisseurs opérant dans ce domaine.

Pour sa part, le directeur général de l’Office national tunisien du tourisme, (ONTT) a précisé que le but ultime de la mise en place d’un nouveau cahier des charges est d’accélérer le processus de simplification des procédures dans le domaine du tourisme alternatif dans le sens de l’établissement d’un tourisme alternatif, durable et à forte valeur ajoutée qui contribue à accroître les revenus du secteur.

ll a estimé que la Stratégie de développement du secteur touristique s’articule autour de quatre axes à savoir la compétitivité, la diversité, les investissements et le marketing, en notant que le tourisme alternatif, particulièrement le tourisme d’hébergement, représente un axe fondamental dans la question de la diversification des produits touristiques.

Une option stratégique

Il importe de souligner le tourisme alternatif représente une option stratégique sur laquelle l’Etat a parié, avec un nombre d’établissements d’hébergement touristique alternatif atteignant environ 2000, un chiffre qui reflète le dynamisme de ce modèle et sa capacité à renforcer le rayonnement de la destination tunisienne à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le ministre du Tourisme a appelé, à cet égard, les investisseurs actifs en dehors du cadre réglementaire à déclarer leur activité et régulariser leur situation. Il a révélé qu’un calendrier détaillé des procédures requises sera publié prochainement, dans le but de leur permettre de rejoindre le secteur organisé dans les meilleurs délais.

Il a expliqué qu’un système numérique interactif pour le développement des activités touristiques et la promotion efficace des entreprises touristiques est en cours d’élaboration.

De son coté, le vice-président de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie, a jugé nécessaire d’établir un cadre juridique clair pour les projets d’hébergement touristique afin de développer le tourisme alternatif dans le pays et de jouer un rôle important dans la diversification et la richesse des produits touristiques.

Le président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages, (FTAV) a, pour sa part, souligné que le projet d’institution des cahiers des charges pour les modèles d’hébergement touristique est le fruit de travail des parties qui se pèchent sur ce dossier depuis trois ans à travers la tenue de plusieurs séances de travail et qui a abouti à l’accord sur l’établissement des cahiers des charges qui ne manqueront pas de booster les investissements touristiques et de diversifier les produits, et surtout de renforcer la destination tunisienne.

Le président de la fédération Interprofessionnelle du Tourisme estime que le développement du tourisme alternatif fait partie de l’harmonie croissante des demandes intérieures et extérieures sur les modèles touristiques, révélant que la valeur des revenus du tourisme alternatif dans le monde s’élève à 300 milliards de dollars l’année dernière.

Il a conclu en appelant à la publication rapide des nouveaux cahiers des charges, d’autant plus que la Tunisie s’apprête à une saison touristique estivale prometteuse.