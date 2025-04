 L’huile d’olive tunisienne sur le podium des marchés internationaux

La Tunisie peut promouvoir un développement économique durable, stimuler l’innovation agricole et renforcer sa position comme premier fournisseur mondial de produits oléicoles de qualité. L’avenir de l’huile d’olive tunisienne semble plus prometteur que jamais (…).

C’est dans cette articulation que le ministre du Commerce et du développement Des exportations, Samir Abid a annoncé que la Tunisie est classée 4ème exportateur mondial de l’huile avec une part de 10 % des exportations mondiales et un volume de ventes à l’étranger qui enregistre une tendance à la hausse au cours des cinq dernières années.

« L’huile d’olive tunisienne connue et reconnue pour ces bienfaits nutritionnels, continue de se distinguer par sa haute qualité. Grâce aux efforts continus de nos producteurs et aux initiatives de promotion, elle s’impose sur les marchés internationaux et brille lors des plus grands concours mondiaux, où elle a remporté un nombre record de distinctions et de médailles » a-t-il dit.

Et d’assurer qu’en 2024, la Tunisie a exporté pour une valeur de 4,8 milliards de dinars vers 64 destinations, contre 55 en 2023. Les principaux clients européens sont l’Italie, l’Espagne, la France, le Portugal et la Belgique.

« Il est à signaler aussi que les exportations d’huile d’olive conditionnée représentent 21% des exportations totales, avec une remarquable augmentation de 92 % en 2024 », a assuré Abid.

Et d’ajouter que « ce secteur reconnu pour sa contribution significative à l’économie nationale et pour la qualité exceptionnelle de ses produits, bénéficie d’un potentiel important sur le marché de l’Union européenne (UE) et partout dans le monde, et c’est dans ces conditions que l’on voit se renforcer davantage les atouts et les opportunités à l’export et se créer des liens directs entre les entreprises tunisiennes et les acteurs du marché européen ».

Lancement d’un nouveau programme

« Un programme national ambitieux pour la promotion de l’huile d’olive tunisienne a été mis en place au titre de l’année 2025. Il comprend une vingtaine d’actions promotionnelles, visant à renforcer la présence de notre huile d’olive sur les marchés traditionnels tout en explorant de nouveaux débouchés prometteurs » a annoncé le ministre du Commerce et du développement des exportations.

Ce programme est le fruit d’une étroite collaboration entre les acteurs clés de la filière export, notamment le CEPEX, le PACKTEC, l’ONH, l’UTICA et les institutions engagées dans la valorisation de notre patrimoine oléicole.

Parmi les actions prévues, nous mettons l’accent sur la participation aux salons internationaux spécialisés, l’organisation de rencontres BtoB, les journées commerciales à l’étranger ainsi que l’invitation en Tunisie d’acheteurs potentiels.

« Nous sommes convaincus que ces initiatives permettront de mieux faire connaître l’huile d’olive tunisienne et d’accroître sa visibilité sur les marchés les plus compétitifs » a affirmé Abid.

Les recettes d’exportation exceptionnellement en baisse !

Les recettes d’exportation de l’huile d’olive tunisienne ont atteint 2126,2 MD au terme des cinq premiers mois de la campagne 2024/2025 (à fin mars 2025), baissant de 25,8% par rapport à la même période de la campagne 2023/2024, selon les statistiques publiées, cette semaine, par l’ONAGRI.

Le prix moyen de l’huile d’olive durant le mois de mars 2025, a baissé de 54% par rapport au même mois de la campagne précédente avec une variation de 8 D/kg à 18,4 D/kg, selon les catégories.

Les quantités exportées ont atteint 157,2 mille tonnes à fin mars 2025, en hausse de 46,3% par rapport à la même période de la campagne précédente (2023/2024). Les quantités de l’huile d’olive conditionnée représentent seulement 10,2% du volume exporté.

L’ONAGRI pointe une quasi-stagnation de la part de l’huile conditionnée exportée par rapport à la même période de la campagne précédente. Par ailleurs, la catégorie extra vierge représente à elle seule 82,7% du volume total exporté. Seulement, 15,8% des recettes proviennent des exportations de l’huile d’olive conditionnée.

Le marché européen (UE) attire la part la plus importante des exportations nationales de l’huile d’olive (60,8%), suivi par l’Amérique du Nord (23,2%) et l’Afrique avec seulement 9,8%. Le 1er pays importateur de l’huile d’olive tunisienne est l’Italie avec une part de 29,8% des quantités exportées durant les cinq premiers mois de la campagne 2024/2025, suivie par l’Espagne (26,9%) et les États-Unis (18,6%).