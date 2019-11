Liban : Mohammad Safadi renonce à devenir premier ministre

Mohammad Safadi, ancien ministre libanais des Finances, a renoncé, samedi 16 novembre, à devenir le prochain chef du gouvernement du pays secoué depuis un mois par un mouvement de contestation populaire inédit contre la classe dirigeante accusée de corruption et d’incompétence.

Dans un communiqué, Safadi, richissime homme d’affaires de 75 ans, a jugé difficile de former un gouvernement « harmonieux » dans les circonstances actuelles, disant espérer que le premier ministre démissionnaire, Saad Hariri, soit reconduit à son poste.

Les manifestants au Liban avaient accueilli vendredi avec consternation et colère des informations sur la possible désignation de Safadi comme prochain premier ministre, le qualifiant de « corrompu » et membre de la classe politique dont ils réclament le départ depuis un mois. Dans plusieurs villes du pays, y compris à Tripoli, dont Safadi est originaire, ils ont crié leur refus d’une telle nomination.