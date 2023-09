Libye : Dabaiba affirme qu’il assume l’entière responsabilité de son gouvernement dans l’affaire Mangouch

Le Premier ministre du gouvernement d’unité nationale, Abdelhamid Al-Dabaiba, a confirmé que le gouvernement d’unité nationale et son Conseil des ministres sont pleinement responsables de la sécurité, de la souveraineté et de l’identité du peuple libyen, ainsi que de ses constantes et valeurs, rapporte l’agence de presse libyenne LANA.

Al-Dabaiba a ajouté lors d’une allocution à la réunion du Conseil des ministres , que le Conseil des ministres est fier de la position des Libyens, qui ont clairement déclaré que la question palestinienne coule dans leurs veines , réitérant son rejet total de toute forme de normalisation et son soutien au peuple palestinien, à sa juste cause et à sa capitale éternelle, Jérusalem, exprimant sa condamnation des attaques en cours contre ses droits, soulignant qu’il porte l’entière responsabilité de ce gouvernement, peu importe qui a fait le mal, une allusion à la rencontre de Rome entre les ministres des Affaires étrangères de Libye et d’Israël .

Al-Dabaiba a rendu hommage à tous les services de sécurité qui ont fait preuve de professionnalisme et de discipline face aux tentatives d’infiltration visant à entraîner le pays dans la violence et aux attaques contre les institutions publiques et privées, soulignant que la liberté d’expression est garantie et incontestable.