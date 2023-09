Libye : Dbeibah dresse les responsabilités

Après la tragédie survenue en Libye, le Premier ministre Abdel Hamid Dbeibah a tenté jeudi de situer les responsabilités alors que plusieurs voix dénoncent l’inaction des autorités.

Selon lui, l’entretien des infrastructures qui se sont effondrées avec le déferlement de l’eau relevait également de la responsabilité de la région de Derna.

La question des barrages est un sujet dont personne n’en parle et personne n’en a conscience, même depuis des décennies. Personne n’en parlait, pas même la municipalité, jusqu’à ce que des catastrophes surviennent. Après, quand ils se souviennent, ils demandent qui en est responsable, a-t-il lancé devant les membres du gouvernement.

Selon ces rapports publiés en 2021, plus de 2 millions de dollars avaient été alloués entre 2012 et 2013 pour l’entretien de ces deux barrages construits en 1970.

Les dégâts causés par la tempête Daniel sont énormes dans la ville côtière de 100 000 habitants où de maisons entières, des voitures et un nombre incalculable de personnes ont été emportés dans la mer Méditerranée.

