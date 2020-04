Libye : Des équipes d’urgences médicales mobilisées dans plusieurs villes

Le centre national libyen de lutte contre les maladies en Libye a annoncé ce lundi 13 avril 2020 qu’il suit attentivement les cas suspects de contamination de coronavirus.

Le centre précise que ce suivi s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19, et qu’il a organisé un atelier dans un hôtel à Tripoli pour s’assurer des interventions urgentes et nécessaires dans plusieurs villes libyennes ( Zentane, Yafrane, Jadou…) et dans tous les hôpitaux à Tripoli.