Libye : ENI et la NOC signent un accord sur des projets gaziers offshore

Dans le cadre de la visite à Tripoli de la première ministre italienne Giorgia Meloni le 28 janvier dernier, la signature d’un accord entre ENI et la NOC sur le lancement d’un projet gazier offshore au large des côtes libyennes a été annoncée. Le projet stratégique porté par Fahrat Bengdara, président de la NOC et Claudio Descalzi, PDG de ENI, consiste à lancer les opérations en vue de l’exploitation de deux champs gaziers offshore. L’objectif est de parvenir à une production de 750 M pieds cube de gaz par jour, soit 7,6 Md de m3 sur un an, à mettre en parallèle avec la capacité annuelle du gazoduc Greenstream, reliant la Libye à la Sicile, de 11 Md m3 par an (utilisé aujourd’hui à moins de 30% de sa capacité). Le montant global des investissements devrait s’élever à 8 Md USD. ENI est présent en Libye depuis 1959 et est aujourd’hui la première entreprise étrangère en Libye dans le domaine des hydrocarbures et produit environ 80% du gaz naturel libyen, en coopération avec la NOC dans le cadre de la coentreprise Mellitah Oil and Gas BV, détenue à parts égales par les deux entreprises. Le ministre des hydrocarbures du gouvernement d’unité nationale, M. Aoun a rejeté l’accord, le jugeant illégal, défavorable à la Libye et a protesté contre la mise à l’écart de son ministère.

