Libye : Inauguration du centre d’innovation pour les services électroniques et financiers

Le ministre libyen de l’économie et du commerce, Mohammed Al-Hawij, a inauguré le centre d’innovation pour les services électroniques et financiers à Tripoli, en présence de l’ambassadrice de France en Libye, Béatrice Le Fraper du Hellen. Le directeur général du Conseil de développement économique et social, des représentants de banques commerciales, des diplomates et des hommes d’affaires étaient également présents lors de cette inauguration. Ce centre d’innovation regroupe des unités de formation et de recherche relatives au codage des cartes bancaires ainsi qu’au traitement de données et de l’information.