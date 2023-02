Libye: La France finance la « Tripoli Coding Academy »

« Tripoli Coding Academy », un espace équipé pour former les jeunes libyens au codage et fournir un lieu de travail pour ceux qui s’intéressent à la technologie en Libye, a ouvert ses portes lors d’une cérémonie d’ouverture officielle le 9 février 2023 à Tripoli. Cette académie une initiative issue du projet Raqam-e financé par le gouvernement français et mis en œuvre par Expertise France, en coopération avec le ministère de la gouvernance locale et des municipalités pour soutenir la Libye dans la transformation numérique. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de M. Nasr Al-Din Al-Fazani, sous-secrétaire du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, M. Mustafa Al-Mihraj, ambassadeur de France en Libye, Mme Maisaa Alrjibi, directrice du bureau de la coopération internationale au ministère de la Gouvernance locale, M. Alaa Hawass, membre du conseil municipal de la municipalité de Tripoli, et Julien Schmitt, représentant et directeur des programmes d’Expertise France Libye. La Tripoli Coding Academy a pour objectif de soutenir les jeunes Libyens en renforçant leurs compétences informatiques et en les aidant à créer des solutions créatives et durables pour leur société. Elle est l’une des quatre académies –la première à être inauguréefaisant partie du projet Raqam-e dans les municipalités de Benghazi, Misrata, Sebha et Tripoli. Les autres académies devraient bientôt ouvrir leurs portes et offrir divers services et opportunités aux jeunes de diverses villes libyennes.

