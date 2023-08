Libye : La ministre des AE al-Mangoush limogée après avoir été suspendue

La ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla al-Mangouch, a été relevée de ses fonctions après avoir rencontré son homologue israélien en Italie la semaine dernière.

Son limogeage, rapporté pour la première fois par Al Jazeera, intervient après qu’elle a été suspendue de ses fonctions dimanche et qu’elle a fui le pays peu de temps après pour se rendre en Turquie, selon le Middle East Eye.

Des pressions croissantes sont également exercées sur le gouvernement libyen pour qu’il explique comment al-Mangoush a quitté la Libye alors qu’elle figurait sur une liste de personnes interdites de quitter le pays en attendant la conclusion d’une enquête, ajoute le MEE.

La rencontre entre al-Mangoush et le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen était une première pour les deux pays.

La Libye et Israël n’ont aucun lien officiel et la rencontre entre les deux ministres a déclenché des manifestations à Tripoli et dans d’autres villes du pays. Des manifestants ont été vus brandissant des drapeaux palestiniens et bloquant les routes.

L’administration du président américain Joe Biden serait furieuse contre Israël pour avoir révélé la réunion de la semaine dernière entre les ministres des Affaires étrangères d’Israël et de la Libye.

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a suscité l’indignation en Libye face à cette rencontre sans précédent et une tempête de critiques dans le pays suite à sa révélation.

Des responsables américains ont déclaré à Israël que cet épisode dissuaderait d’autres pays de se lancer dans un processus de normalisation avec Israël, ont rapporté lundi plusieurs médias israéliens.

Un responsable américain a également déclaré avoir « tué » le canal de conversation avec la Libye sur la reconnaissance d’Israël.