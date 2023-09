Libye: La ville de Derna à la recherche de milliers de disparus 

Secouristes et volontaires s’activent vendredi à la recherche de milliers de personnes portées disparues à Derna, après des inondations meurtrières qui ont dévasté cette ville côtière de l’Est de la Libye.

« On a toujours espoir de trouver des survivants », a déclaré à Genève Tamer Ramadan, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), se refusant à donner un bilan humain cinq jours après la catastrophe.

Des équipes du Croissant rouge libyen « recherchent toujours d’éventuels survivants et dégagent des corps des décombres dans les quartiers les plus endommagés » de Derna, a déclaré à l’AFP son porte-parole, Taoufik Chokri.

D’autres équipes tentent vendredi de faire parvenir de l’aide à des familles dans la partie est de la ville, épargnée par les flots mais isolée en raison des routes coupées, a-t-il ajouté.

Chokri a déploré un taux de « destruction très important » dans la ville, refusant à son tour d’avancer des chiffres sur le nombre des victimes.

Outre les dégâts considérables, des responsables du gouvernement de l’Est de la Libye touché par les inondations, non reconnu par l’ONU, évoquent au moins 3.000 morts, mais beaucoup craignent un bilan beaucoup plus lourd.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a fait état de plus de 38.000 déplacés dans l’Est, dont 30.000 à Derna. « Au moins 10.000 » personnes sont en outre portées disparues, selon l’ONU.

Le travail des secours et des équipes de recherche est considérablement entravé par le chaos politique qui prévaut dans le pays depuis la mort du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, avec deux gouvernements rivaux, l’un à Tripoli (ouest), reconnu par l’ONU et dirigé par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, et l’autre dans l’Est, affilié au camp du puissant maréchal Khalifa Haftar.

La catastrophe a suscité toutefois un élan d’aide sans précédent dans les deux camps, dont les chaînes de télévision ont diffusé simultanément vendredi pour la première fois, un téléthon au profit des habitants des villes sinistrées, en particulier Derna.

Des télévisions pro-Haftar ont annoncé plus tard l’arrivée du maréchal dans la ville de Derna pour « suivre les opérations de secours ».

Le déferlement d’eau dans la nuit de dimanche à lundi, provoqué par la tempête Daniel, a rompu deux barrages en amont, provoquant une crue violente de l’oued qui traverse la ville et des flots de plusieurs mètres de haut, selon des témoins.

