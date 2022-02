Libye : Le ministère de l’Industrie prévoit de lancer 2 000 projets

Suite à une réunion entre le sous-secrétaire à la production et aux zones industrielles, Mustafa AlSamou, et le consul général de Turquie à Misurata, Gurkan Gurmericliler, le ministère libyen de l’Industrie et des Mines a dévoilé mardi un programme visant à soutenir la transition d’une activité de consommation à une activité de production dans le pays via 2 000 projets industriels toutes régions libyennes confondues.

Il évoque un dialogue autour de l’expérience turque dans le domaine du développement des petites et moyennes industries et les moyens d’en tirer profit dans le cadre du nouveau programme du ministère.