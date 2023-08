Libye : Le Premier ministre  Dbeibah suspend sa ministre des Affaires étrangères

Le chef du gouvernement d’unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, a suspendu la ministre des Affaires étrangères Najla Mangouch et ordonné une enquête à son sujet, a indiqué lundi un communiqué.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a déclaré dimanche avoir rencontré la ministre libyenne des Affaires étrangères pour la première fois de l’histoire.

Dans un communiqué publié par le ministère israélien des Affaires étrangères, Cohen a qualifié d’« historique » la rencontre de la semaine dernière à Rome avec Najla Mangouch.

Le plus haut diplomate israélien a déclaré que la rencontre avec la ministre libyenne « est la première étape dans les relations entre Israël et la Libye ».

« Le poids et l’emplacement stratégique de la Libye confèrent aux liens avec elle une importance énorme et un potentiel énorme pour l’État d’Israël », a ajouté Cohen.

La réunion visait à examiner « les possibilités de coopération et de relations entre les pays et la préservation du patrimoine de la communauté juive libyenne », a déclaré Cohen.

La préservation « comprend la rénovation des synagogues et des cimetières juifs du pays », a-t-il ajouté.

La toute première rencontre entre les ministres des Affaires étrangères israélien et libyen a été organisée par leur homologue italien Antonio Tajani.

« Nous travaillons avec une série de pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie dans le but d’élargir le cercle de paix et de normalisation d’Israël », a déclaré Cohen.

Les autorités libyennes n’ont encore fait aucun commentaire sur les déclarations du ministre israélien. La Libye n’entretient pas de relations diplomatiques avec Israël.

Six pays arabes entretiennent des relations diplomatiques avec Israël, à commencer par l’Égypte en 1979, la Jordanie en 1994, les Émirats arabes unis (EAU), Bahreïn, le Soudan et le Maroc en 2020.