Libye: Le ressentiment monte à Derna contre les responsables politiques

Une semaine après les inondations qui ont tué des milliers de personnes, l’espoir s’amenuise de retrouver des survivants à Derna. Certains proches de disparus ne souhaitent maintenant plus qu’une chose : retrouver leurs corps pour les enterrer. Ce alors que le ressentiment envers les autorités gagne la population.

Plus le temps passe, plus l’espoir de retrouver des survivants s’amenuise, a admis ce lundi le ministre de la Santé du gouvernement de l’Est libyen, non reconnu par la communauté internationale. D’ailleurs, dimanche, les secouristes dépêchés sur place par les autorités espagnoles ont déclaré mettre un terme à leurs recherches. En revanche, les efforts se poursuivent pour tenter de retrouver les corps emportés par la mer. Dimanche, selon un secouriste volontaire travaillant dans la ville, plus de 600 corps ont été repêchés en face de Derna. Selon un secouriste de l’équipe égyptienne, des centaines de familles se sont retrouvées prises au piège dans leur voiture en tentant de fuir le danger.

Derrière la peine et la douleur, le choc laisse aujourd’hui la place à une grande colère chez les déplacés et des blessés de Derna qui se trouvent à Benghazi. Ils en appellent au procureur général de la République à Tripoli. Ils ne lui demandent pas seulement d’ouvrir une enquête générale, mais de faire preuve de transparence pour que les responsables soient rapidement traduits en justice, rapporte RFI.

Des centaines de personnes se sont rassemblées devant la mosquée Assahaba au centre de la ville, pour demander à Aguila Saleh, le chef du Parlement basé à Toubrouk, de démissionner et pour dissoudre le Parlement ainsi que les deux gouvernements. Pour ces manifestants qui se présentent comme « ceux qui restent », les politiques, accusés de corruption, sont perçus comme les responsables de cette catastrophe. Derna a perdu 20% de ses habitants lundi dernier.

Les manifestants en veulent surtout au conseil municipal de la ville et au chef de ce conseil. Celui-ci n’a pas été élu, mais désigné par le chef du Parlement. L’argent dédié à l’entretien des deux barrages n’a jamais été utilisé. Il faut dire que la Libye est en plein chaos depuis 2011. Le pays ne souffre pas seulement de négligence dans la gestion des affaires, mais aussi et surtout d’une corruption endémique.

